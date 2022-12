El oficialismo porteño no logró aprobar en sesión extraordinaria de la Legislatura la eliminación del impuesto a las tarjetas de crédito que había anunciado el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, tras el fallo de la Corte Suprema por los fondos de coparticipación. Luego de que el presidente Alberto Fernández informara que el Gobierno nacional presentará un pedido de revocatoria del fallo, Juntos por el Cambio (JxC) modificó a último momento el proyecto a tratar y ató la derogación del impuesto al efectivo cumplimiento de la resolución de la Corte. Así, la oposición, que calificó como un "circo" a la sesión, decidió no dar los votos para habilitar el tratamiento sobre tablas de la iniciativa y reclamó que la eliminación del impuesto sea inmediata. Durante la jornada, el oficialismo también bloqueó los pedidos de juicio político y de interpelación del ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D'alessandro, por el escándalo del viaje a Lago Escondido.

Hasta el jueves por la noche, el escenario era de incertidumbre. Después de que el presidente anunciara la presentación de un pedido de revocatoria "in extremis" y que recusaría a los miembros de la Corte, no estaba claro si el oficialismo porteño avanzaría igual con la sesión extraordinaria solicitada para tratar la eliminación del impuesto del 1,2 por ciento a los consumos con tarjeta de crédito, anunciada por Larreta apenas conocido el fallo de la Corte. La noticia de que la sesión seguía en pie llegó finalmente con una novedad adicional: el proyecto incluiría una cláusula para que la eliminación del impuesto se concrete solo cuando el fallo se haga efectivo y no de forma inmediata.



Ante esto, los bloques del FdT y del FIT decidieron no acompañar la propuesta, quitándole a JxC los votos necesarios para lograr habilitar el tratamiento sobre tablas, sin discusión previa en comisiones. Pese a los 38 acompañamientos alcanzados, incluidos los del bloque de La Libertad Avanza (LLA), el oficialismo no consiguió llegar a los dos tercios del recinto necesarios. De inmediato, a través de su cuenta de Twitter y tras anunciar en conferencia que denunciará al Gobierno nacional, Larreta escribió que "nosotros queremos bajar impuestos pero el kirchnerismo no quiere". En la misma línea, el jefe de la bancada oficialista, Diego García Vilas, dijo durante la sesión que “el FdT no quiere habilitar la discusión para la baja de impuestos ni quiere cumplir con un fallo de la Corte Suprema".

"Estamos ante una Corte Suprema que inclina la balanza a favor de la campaña presidencial de Larreta, garantizando la persecución de opositores y la impunidad de funcionarios", respondió por su parte Matías Barroetaveña, uno de los primeros legisladores del FdT en tomar la palabra. El diputado advirtió que el fallo "le exige al Gobierno nacional darle a Larreta 180 mil millones de pesos para hacer campaña".



En sus discursos, los y las legisladoras de la oposición se encargaron de recordar que ellos mismos vienen levantando el reclamo por la derogación del impuesto a las tarjetas desde hace meses. Sin ir más lejos, un bloque conformado por los diputados y diputadas del FdT, del FIT y del LLA había convocado a una sesión especial a principios de octubre para tratar la eliminación, pero el debate no se concretó precisamente por no contar con el apoyo del bloque oficialista. Este viernes, antes de pasar a votar, la legisladora Claudia Neira (FdT) recordó que "durante meses las fuerzas de la oposición hemos pedido la baja de impuestos a las tarjetas de crédito". Luego de la sesión, el bloque emitió un comunicado en el que reclamó que la derogación sea inmediata y que no esté atada al fallo de la Corte.

Neira aseguró además que el "cambio sustancial" introducido al proyecto por JxC transformó a la sesión en "un circo", ya que "lo que vamos a votar hoy no va a entrar en vigencia y otra vez están engañando a los porteños porque de nuevo no van a bajar impuestos". "La intención nunca fue bajar impuestos, necesitaban un titular para cerrar el año electoral y montar un show. Mientras sesionamos Larreta ya estaba en modo campaña en las redes, realmente una falta de respeto para la ciudadanía", sostuvo por su parte el legislador Javier Andrade (FdT).

Pese a que el tema central de la sesión del viernes fue el impuesto a las tarjetas de crédito y el fallo de la Corte, los y las legisladoras de la oposición se encargaron de introducir en la jornada la discusión por el escándalo del viaje a Lago Escondido y los posteriores chats difundidos. El ministro D'Alessandro y el Fiscal General del distrito, Juan Bautista Mahiques, ambos funcionarios porteños, fueron los principales apuntados. En las bancas del FdT, los y las legisladoras pegaron carteles con extractos de las conversaciones: "Si en algún momento me toca ser ministro de Nación, lo primero que hago es disolver la PSA", decía, entre otras cosas, el cartel dedicado al ministro.

En otros momentos de la sesión, los y las diputadas reprodujeron por parlantes algunos de los audios de las conversaciones. "Los ponemos porque parece que no los escucharon y no se enteraron. Si no, no se explica cómo no tratamos el pedido de juicio político a Mahiques y a D’Alessandro y cómo Larreta los encubre", expresó en este sentido la diputada Lucía Cámpora. Desde el FdT ya habían intentado tratar el pedido de juicio político el pasado 15 de diciembre, en la que iba a ser la última sesión ordinaria del año, pero JxC decidió dar de baja esa jornada. Este viernes, en tanto, los bloques de la oposición insistieron con el pedido pero los y las legisladores del oficialismo bloquearon la iniciativa.

"La operación se completa cuando Larreta dice que los funcionarios 'darán las explicaciones en la Justicia' pero no toma la decisión de echarlos. Si echaran a los funcionarios estarían exponiendo al Grupo Clarín y a la Justicia, y por haber guardado ese silencio ahora reciben a cambio el fallo con la plata de la coparticipación", señaló Barroetaveña al cierre de su intervención. Desde el bloque del FIT, que presentó pedidos de interpelación a los funcionarios, Mercedes de Mendieta aseguró que es "una vergüenza el encubrimiento de Larreta" y subrayó que Joe Lewis "está expropiando las tierras de la Patagonia y no nos permite acceder a Lago Escondido".