La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró este sábado que no resulta fácil desear una feliz Navidad a sus compatriotas dadas las "grandes necesidades" que enfrentan los hogares en el país, atravesado por una crisis política desde la destitución y detención del exmandatario Pedro Castillo.



"No es fácil para mí decirles a cada uno de ustedes feliz Navidad, no es fácil. Cuánto hubiese querido empezar este gobierno de transición sin esta violencia, sin estas pérdidas humanas que me duelen en el corazón. Reitero a las familias mis condolencias", dijo Boluarte en el discurso navideño.

Perú vivió semanas convulsas tras la intensificación de protestas desde el 11 de diciembre en las que murieron 27 personas y que pedían la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso y la liberación de Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 7 de diciembre.

"Lo único que deseo en mi calidad de mujer, de madre, de hija, de hermana, es trabajar en paz, en calma para solucionar aquello que ustedes con justa razón reclaman, pero esa justa razón que reclaman, que no se aproveche, no se utilice para generar violencia en el país", señaló la mandataria interina.

La presidenta afirmó que no resuelven "nada" la toma de aeropuertos, la quema de instituciones como sedes del Poder Judicial o del Ministerio Público, "frente a las necesidades de salud, educación, de agua, de agricultura" que tienen los peruanos.

A su vez, instó al diálogo y al trabajo articulado entre la sociedad, las nuevas autoridades regionales electas que asumirán el cargo el 1 de enero, los ministros y los congresistas. "Tenemos que empezar a trabajar para resolver estos problemas que no se han resuelto", sentenció.

Seguí leyendo: