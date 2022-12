Los campeones del mundo Enzo Fernández y Exequiel Palacios fueron homenajeados por una multitud en la localidad bonaerense de San Martín. Ambos mediocampistas surgidos en River y puestos en primera por el técnico Marcelo Gallardo, recibieron el afecto de cerca de diez mil personas en la plaza central de la localidad de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.



"Estoy emocionado. Quiero agradecer el cariño de la gente que vino hasta acá con el calor y nos esperó. Se me llena el pecho de orgullo", expresó Enzo Fernández, una de las figuras del seleccionado argentino campeón del Mundial de Qatar 2022 y elegido el mejor jugador joven del torneo. El mediocampista, de 21 años, actual jugador del Benfica de Portugal, nació en el barrio de Villa Bonich y sus primeros pasos en el fútbol los dio en el club La Recova de Villa Lynch.



"Es una alegría enorme estar en el lugar en el que uno creció. No hay palabras para expresar lo que siento. Es algo muy lindo", manifestó, por su lado, Exequiel Palacios, quien nació en Famaillá, a unos 35 kilómetros de San Miguel de Tucumán, pero a los pocos meses su familia se mudó a José León Suárez y es considerado un hijo pródigo de San Martín al igual que Fernández.



Palacios, actual jugador de Bayer Leverkusen de Alemania, se inició en el club Junta Vecinal José Ingenieros, ubicado en el barrio de Lanzone, y, luego, pasó a las divisiones inferiores de River. Los pequeños jugadores de ambos clubes de barrio estuvieron en la primera fila del evento y pudieron ver de cerca a sus ídolos.



"A los chicos les digo que luchen por sus sueños, que estudien y sean buenas personas", destacó Fernández, quien, después de su gran rendimiento en Qatar 2022, es buscado por algunos de los clubes más importantes de Europa. "Ahora no sé nada y no me quiero meter. Estoy enfocado en Benfica", respondió Fernández con timidez, ante la consulta del conductor del evento. Los dos futbolistas subieron al escenario vestidos con sus respectivas camisetas de la "Albiceleste", la medalla dorada colgada en el pecho y una replica de la Copa del Mundo. Enzo Fernández lució además a medias su nuevo look platinado ya que se puso una gorra de la Selección.

Tanto Fernández como Palacios debutaron profesionalmente en River y, si bien no llegaron a compartir equipo, forjaron una sólida amistad ya que ambos compartían viaje para ir a los entrenamientos. Palacios tiene tres años más que Fernández pero juntos viajaban en el ferrocarril Mitre desde José León Suárez hasta la estación Migueletes, y de ahí combinaban con el colectivo 28 para llegar hasta el predio del regimiento del Ejército en Villa Martelli, partido de Vicente López, donde se entrenaban las divisiones juveniles de River.