La nueva camiseta de la selección argentina con la tercera estrella, tras la obtención de la Copa del Mundo 2022, salió a la venta este lunes de forma online a un costo de $22.999 y se agotó en pocas horas. Desde Adidas explicaron que "próximamente" volverá a estar disponible.

No obstante, en las redes sociales se registraron quejas de usuarios que sostuvieron que, pese a ser miembros de AdiClub, en ningún momento se les habilitó la opción para iniciar la compra. “Se agotó la camiseta que nunca estuvo disponible”; "Agotada sin siquiera salir a la venta"; "¿Alguien la pudo comprar?"; "¿De cuánto era el stock?"; "Ya está agotada y no me apareció en la página en ningún momento, y soy miembro de AdiClub", fueron algunos de los comentarios.



Además de las habituales quejas, en Twitter otros usuarios reaccionaron de la forma que mejor saben: con memes. A continuación, algunos de los más destacados.