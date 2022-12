Primero fueron todo festejos por "torcerle" el brazo a Alberto Fernández. Luego vinieron los insultos por el bono que eligió el Presidente para depositar el dinero que la Corte Suprema le ordenó sumar a las arcas porteñas en un año electoral. Horacio Rodríguez Larreta dio instrucciones de seguir como si nada hubiera ocurrido: el gobierno porteño avanzó con las denuncias penales contra los funcionarios nacionales y con reclamarle a la Corte que le paguen cash la plata de la coparticipación que le había aumentado Mauricio Macri durante su presidencia. "El gobierno nacional sigue sin acatar el fallo y sin respetar a la Corte Suprema", fue el título del comunicado de la gestión PRO. En contraposición con esta postura, Patricia Bullrich había salido como si hubiera ganado otra copa a gritar: "¡Ganamos!".



La reacción de la presidenta del PRO está vinculada con la interna electoral. Ella viene buscando la forma de meterse en una pelea que, en principio, la deja desdibujada: es Larreta contra el peronismo. Durante el fin de semana lo hizo con una serie de amenazas de denuncia cada vez más grandilocuentes: por sedición no era suficiente, así que sumó traición a la Patria. También amenazó a la titular del Banco Nación, Silvina Batakis, con que debería responder con su patrimonio si no transfería los fondos. Ante la noticia de que el Gobierno nacional acataba el fallo, Bullrich dijo que suspendía las denuncias.



Dato: si la contienda entre Larreta y el Gobierno nacional baja, aun con una victoria del jefe de Gobierno, Bullrich sale del rol secundario en el que quedó. A la inversa: está en la lógica de Larreta seguir acicateando el conflicto.



Un clima similar de festejo del de Bullrich, casi futbolero, recorrió a la dirigencia del PRO en un primer momento. Incluso, la exgobernadora María Eugenia Vidal se permitió ironizar con que la Argentina era noticia porque el presidente cumplía la ley usando un mapa del mundo.

Pero enseguida viró su discurso y se alineó con el planteo que hicieron todos los aliados de Larreta: "Pague como ordenó la Corte Suprema, no con bonos. Deje de hacer trampa. Eso es justicia", escribió Vidal. En la misma línea, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, afirmó: "¡Cumpla el fallo! Pague a la Ciudad de Buenos Aires lo que le robó. Los millones de argentinos que vivimos, trabajamos, estudiamos y disfrutamos de esta Ciudad no queremos papelitos."

El jefe de Gobierno dejó en claro que el bono no era suficiente y fue por la de máxima. En un comunicado advirtió que "el Poder Ejecutivo sigue sin cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia al no acatar lo ordenado por el máximo tribunal en su respuesta a la medida cautelar presentada por el Gobierno de la Ciudad". Y aseguró que nada de lo que hizo el Gobierno nacional modifica las acciones de la Ciudad, que consistieron en presentarse ante la Corte para reclamar por el incumplimiento del Gobierno nacional y "pidiendo que se arbitren los medios necesarios para que se acate el mismo", ya sea con embargos u otras medidas.

Larreta también le dio instrucciones al procurador porteño Gabriel Astarloa para que denuncie penalmente a todos los funcionarios que, a su entender, no están acatando el fallo. "Los recursos de la coparticipación se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento.Tal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes, los fallos se cumplen, no se interpretan", aseguró el fallo.



Reacciones en JxC