El secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana certificó que es notable el aumento de casos covid en las últimas semanas. Aseguró que "hubo un incremento de un 58% de casos en la ciudad" en los últimos días y aclaró que "aún es muy prematuro saber si estamos o no en el pico" de contagios del virus. De todas formas, tranquilizó al afirmar que la enfermedad va ir evolucionando como una gripe "que tendrá sus efectos sanitarios pero con una gran disminución de los casos fatales" y que ya no están en tensión el sistema de salud por internaciones. Recordó el nuevo protocolo: "Ante los síntomas, me quedo en casa cinco días y si no empeora el estado, luego puedo circular con barbijo por dos días más". Caruana también insistió con el cuidado a los adultos mayores y las personas inmunodeprimidas "no sólo usando el barbijo cuando estamos con ellos en lugares cerrados, sino también completando el esquema de vacunación".

En una entrevista con Radio Universidad de Rosario, el secretario de Salud municipal indicó que "estamos viendo ya un incremento desde algunas semanas para acá. En un mes aumentó más de un 450 por ciento el número de casos. La última semana 58% inclusive con un nivel de testeo que no es masivo". Y agregó que "como siempre no vamos a saber ahora, cuál es el pico eso se va a ver después. Pero sí hay un número de casos importante que empezamos a ver en las fiestas familiares, ausentismos laborales, ausentismo en los servicios de salud y en muchos otros lugares por personas que están sintomáticas", dijo Caruana y señaló que esto refleja que "es un rebrote, es una etapa distinta de la pandemia mucho más controlada porque sanitariamente la internación en camas generales o en camas críticas no tiene nada que ver con respecto a las anteriores".

Pero el secretario de Salud admitió que se ven "adultos mayores, sobre todo en algún sector privado internados con asistencia respiratoria mecánica y complicaciones, o sea, los adultos mayores la siguen pasando mal algunos y por eso hay que seguir cuidándose", y agregó que "la diferencia sustancial es la vacuna, es decir, este panorama de incremento de casos sin vacuna podía derivar efectivamente en una tensión en el sistema de salud. La diferencia es clara, se ha transformado en una enfermedad leve inclusive hasta con síntomas que son específicos porque hoy a veces un trabajador de la salud digamos que tiene criterio de testeo y por eso lo seguimos con un pequeño dolor de garganta, algo de congestión nasal y nada más".

Para Caruana hay mucha gente que "lo toma como un síntoma de otras enfermedades virales, estos son los síntomas en las cuales está transcurriendo la enfermedad ahora en la mayor parte de los casos, por eso no provoca ni siquiera aumento de la demanda ambulatoria". Y aseguró que en los consultorios externos "no hay un incremento en el número de consultas. Evidentemente, la gente la pasa adentro por eso también las medidas de prevención, de distanciamiento, no son tan drásticas. Porque el criterio era por la gravedad de la enfermedad, pero también la posibilidad de poner en peligro, el funcionamiento del sistema de salud las dos cosas no están entonces fundamentalmente lo que hay que hacer es como con otras enfermedades, es reposo". Los criterios hoy pasan por "no ir a trabajar, quedarnos unos cinco días en casa y después dos días con el barbijo", explicó Caruana.

El funcionario municipal señaló que de la gente que fue a vacunarse con la quinta dosis "la mayor parte fueron adultos mayores, que son los que la enfermedad les pegó mucho peor digamos en los dos años anteriores". Y añadió que si se está dentro de los grupos de riesgo, con enfermedades que lo inmuno comprometan, mayores de 50 años, trabajadores de la salud o embarazadas "primero es la consulta, se evalúa y después se hace el hisopado. Si no, es preferible no deambular quedarse en casa guardadito, si no hay síntomas complicados, hoy un lugar grande de testeo porque no hay testeo universales".

El titular de la cartera de Salud local especificó que "se está aplicando (la vacuna) Moderna y está en todos los centros de salud municipales y provinciales acá en el centro en el Hospital Provincial, en el Hospital Centenario, en el Sindicato de Luz y Fuerza, en la plaza de San Martín, en el hospital Carrasco es decir, ya también está diversificado y forma parte del esquema de vacunación habitual y en los barrios a no más de 20 cuadras o tenés un centro de salud municipal o uno provincial entonces la idea es acercarse y vacunarse en el lugar donde habitualmente uno va".

Para Caruanba todo este panorama hace que el Covid "se vaya transformando en una enfermedad como la gripe, que hoy circula tiene su impacto sanitario, pero no produce el estrés y la gravedad que producía en el 2009 bien, este es el camino para transitar en los próximos meses en la Argentina en un contexto donde el denominador poblacional de las vacunas es muy importante también".