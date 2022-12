“Si no vuelvo, rompan todo”, ese fue el último mensaje que Úrsula dejó en su cuenta de Twitter. El lunes 8 de febrero de 2021 la joven fue encontrada muerta. Había sido asesinada a puñaladas. El autor del crimen fue su expareja, Matías Ezequiel Martínez, un hombre de 26 años que trabajaba como policía comunal en esa localidad y la tenía amenazada.

Lo peor de todo fue la desidia del sistema judicial: 18 veces se habían acercado a la Comisaría -tanto la víctima como su mamá- a denunciar a Martínez y no recibieron las medidas que buscaban para garantizar la seguridad de la joven de 18 años.

En una entrevista a solas con el equipo digital de Telenueve, Patricia Nasutti abre su corazón y enfatiza la campaña que lleva adelante contra aquellos que no dieron respuesta a un femicidio anunciado: “No es nada fácil porque saben que fue una nena buscada, que su exnovio de cuatro meses, un policía, me la mate… Sigo por la destitución de los jueces y de los fiscales”.

Amenazas y custodia policial: "Tengo muchas balas en mi cabeza"

Patricia Nasutti vive en Rojas, en la casa que compartía con su marido y su hija. Recibe atención psicológica y hace poco se recuperó de un tartamudeo producto de los nervios y el estrés.

Fue amenazada muchas veces y por eso vive con custodia permanente de la Policía Federal. "Si tengo que salir, me muevo con ellos, hasta el baño me acompañan porque soy buscada", revela Patricia.

La campaña para destituir a jueces y fiscales

A través de una petición en Change.org, Patricia lidera una campaña para la destitución de Marcelo Romero, subrogante del Juzgado 1 del Departamento Judicial de Mercedes, y del Juez de Paz Luciano Callegari. "Iba por el apartamiento, pero directamente no, ahora quiero la destitución porque con el apartamiento siguen teniendo los beneficios", afirma.

"Marcelo Romero, que fue el juez subrogante, que lo tenía que detener -a Martínez- el 5 de enero y no lo detuvo porque estaba en la pileta. Y voy por Luciano Callegari, el juez de Paz, que me dijo cuando lo denuncié que no era un muchacho peligroso y bueno, la mató", lamenta.

