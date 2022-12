El presidente Alberto Fernández cuestionó este martes al mediodía, al encabezar una nueva reunión del Comité jurisdiccional de Bajos Submeridionales junto a los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de Chaco, Jorge Capitanich, y de Santa Fe, Omar Perotti, el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Estado Nacional pagarle al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta un 2,95% de fondos coparticipables.



Consultado al respecto, el gobernador de la provincia de Jujuy, Ricardo Quintela señaló que este fallo "impacta negativamente y estamos todos en alerta porque hemos planteado nuestra posición con mucha claridad y firmeza".

En este sentido, apuntó a la parcialidad de los miembros de la Corte Suprema: "Son cuatro personas que deciden sobre el patrimonio, la libertad y la vida de las personas. Dos de ellas fueron designadas por un decreto de necesidad y urgencia que viola la Constitución que ellos dicen defender", indicó en diálogo con AM750.

"La Corte no tiene autoridad moral para pararse ante 23 gobernadores que son electos por la voluntad popular", agregó.

Por otro lado, se manifestó en contra de la decisión del presidente Alberto Fernández de pagar a CABA unos 180 mil millones de pesos más de los que ya percibe por coparticipación: "No estoy de acuerdo con se paguen los fondos de coparticipación ni siquiera con bonos, porque sería reconocer el derecho que impone la Corte", afirmó.

Además, remarcó que los gobernadores no fueron consultados y que ellos "no van a permitir que se distribuya un fondo dónde no corresponde".

"La Capital Federal es la capital de todos los argentinos, no la capital de un grupo de élite de porteños. Entonces, lo que nosotros procuramos es sentirnos también propietarios de ese terruño, porque es federal", concluyó.