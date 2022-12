La Secretaria de Trabajo, Myriam Espinosa, informó que el personal de sector comercial recibirá el bono de $24.000 en dos cuotas de $12.000.

El acuerdo quedó establecido entre el organismo provincial, el Centro Comercial e Industrial y el Sindicato de Empleados de Comercio. “La modalidad de pago establecida por el decreto nacional fue rechazada por lo que se acordó en dos pagos. “El Centro Comercial dispuso ofrecer un bono de $24.000 por persona en dos cuotas de $12.000, la primera deberá cancelarse hasta el 31 de diciembre de este mes, y la segunda cuota hasta el 27 de enero del próximo año”, afirmó la funcionaria provincial.

El Gobierno nacional estableció el pago del bono para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado con salarios que no superen los $185.859. La medida fue rechazada por el sector comercial de La Rioja que luego llegó a un acuerdo para su pago mediante la intervención de la Secretaría de Trabajo.

El titular del Sindicato de Empleados de Comercio, Ariel Nieto, confirmó la modalidad de pago acordado y explicó que el acuerdo “busca aliviar los gastos de los comerciantes y contemplar a todas las partes. El bono en el sector alcanzará a los 5700 trabajadores”, dijo a Radio La Red.

Nieto dijo que “con los aumentos que del año el empleado al límite de no pasar a la línea de pobreza. En nuestro sector la luchamos, se hace muy difícil para todos”, consideró. La medida también fue confirmada por Juan Keulián, secretario general del Centro Comercial e Industrial.

En cuanto a las trabajadoras de casas particulares bono se pagará en forma completa a las empleadas domésticas que estén registradas. La secretaria general del Sindicato de Amas de Casa, Andrea Cruz, explicó que el valor del bono será de $24.000 y se dividirán según las horas trabajadas. “Se suma la cantidad de horas por semana, se multiplica por $24.000 y se divide por 160 horas”, precisó.

“En la provincia muchas compañeras no podrán cobrarlo porque el empleador no está obligado a pagar si no están registradas”, indicó Cruz, y explicó que muchas trabajadoras arreglan con el empleador trabajar en la informalidad por temor a perder los planes sociales. En este sentido, Cruz, dijo en declaraciones periodísticas que el 70% de las trabajadoras de casas particulares se encontraban en la informalidad.