El París Saint-Germain (PSG) le ganó a Racing de Estrasburgo este miércoles y el segundo gol lo marcó Kylian Mbappé. Sin embargo, el ídolo francés también fue noticia por sus declaraciones post partido, donde reveló qué le dijo a Lionel Messi tras la derrota de su país en la final del mundo. “Lo felicité, porque ese título era la búsqueda de su vida", contó.



"Después de la final del Mundial Qatar 2022 pude hablar con Messi y lo felicité, porque ganar este campeonato era la búsqueda de su vida. Pero para mí también lo era, y fallé", expresó el delantero ante la prensa francesa.



Después, subrayó: "A Lionel lo saludé porque es de buen jugador hacerlo en la derrota. Ahora espero que vuelva a sumarse al PSG para que otra vez ganemos partidos y marquemos goles".

Qué dijo Mbappé sobre el comportamiento de Dibu Martínez y los festejos argentinos

Además, el Diez de los azules se refirió a las celebraciones del arquero argentino, Emiliano “Dibu” Martínez, que “le hizo upa” y llevó un muñeco con su cara arriba de la caravana de la Scaloneta durante los festejos en Buenos Aires, el 20 de diciembre, el día en que el joven parisino cumplió 24 años.

"Los festejos de los argentinos no son mi problema. Pienso siempre que no hay que malgastar energías en cosas que no merecen mayor importancia. Ahora tengo la cabeza puesta en dar lo mejor para mi club", despejó Mbappé.

En ese sentido, agregó que "perder esa final” le hizo “vivir horas complicadas”. “Por eso me sentí mejor cuando hoy ganamos y pude convertir el último gol. Porque mi club no tiene la culpa de que hayamos perdido la final del mundo con la selección de Francia. Ahora tengo que dar todo por PSG", cerró el delantero campeón de Rusia 2018 y goleador de Qatar 2022.

El DT del PSG descartó tensiones entre Messi y Mbappé

Tanto Messi como Mbappé comparten vestuario en el PSG. Christopher Galtier, DT del equipo parisino, habló de la la “buena” relación entre ambos tras la final. “Leo Messi tuvo un excelente Mundial”, afirmó el entrenador, que tomó la decisión de “darle libre” hasta el 1 de enero. “Volverá el 1 o 2 de enero para volver a ponerse en ritmo después de 13 o 14 días de descanso”, dijo.

Si bien no hizo comentarios sobre la celebración de los argentinos y prefirió no referirse al “comportamiento” de Emiliano “Dibu” Martínez respecto a Mbappé, sí opinó sobre los gestos entre sus dos estrellas en el encuentro que finalizó 3 a 3 y se definió por penales. “Lo que yo vi es a Kylian y Leo juntos. Se dieron la mano sobre el césped. Son dos jugadores que se respetan mucho”.

Además, destacó la “actitud ejemplar” del joven francés después del partido y antes de la entrega de premios, donde fue a saludar al capitán argentino y al DT Lionel Scaloni. “Felicitó a Messi con mucha clase y eso es bueno para el club”, señaló Galtier.

Por otra parte, habló sobre el vínculo entre los dos cracks del fútbol desde que comparten vestuario en París. "En los cuatro meses que llevo aquí creo que la relación que tiene (Messi) con Kylian es buena", observó.

