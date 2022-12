La historia de Bagunza Shoes se volvió viral en las últimas horas. La empresa, una pyme familiar que desde hace tiempo la pelea y fabrica ojotas, chancletas y otro tipo de calzado. Su fama, sin embargo, tuvo un pico en las últimas semanas, ya que uno de sus modelos es el que utiliza ni más ni menos que Lionel Messi. Días atrás, el astro argentino les envió un mensaje por las redes sociales que causó una gran emoción.

Se podría decir que el sueño de todo emprendedor es que su producto le llegue a una figura de tanta popularidad como Messi. Y tras esto fue, hace un año y medio —junto después de que Argentina se consagrara en la Copa América— Luciano Gianzi, el creador de las ojotas de elegidas por Lionel.



Entrevistado por La Mañana por AM750, el empresario pyme contó que en un asado con amigos, donde estaban los diseñadores, se les ocurrió mandárselas a Leo. "Ahí, buscando conocidos, contactos, logramos llegar a la tía de Rodrigo de Paul y las dejamos en Ezeiza, en el predio de la AFA”, relató Gianzi.

Y siguió la historia: “Al otro día nos llega un audio de la tía diciendo que a Rodrigo le encantaron y que Messi se las llevaba a París. Ahí ya está. Más no podíamos pedir. Estábamos chochos de la vida”.

Imagen: Instagram

Sin embargo, el periplo no terminó allí, sino que tuvo un giro todavía más épico. “20 días después, el 6 de diciembre, veo una notificación de Instagram que dice que 'Leo Messi te escribió'. Lo leí y pensé que era fake”.

El mensaje a su cuenta personal de Instagram decía lo siguiente: “Hola Luciano, ¿todo bien? Soy Leo, quería agradecerte por las ojotas que me mandaste. Están buenísimas y la caja es espectacular también. Quería ver si le podías hacer algunas a mis hijos y la rosa del París para mi mujer”.

“Nosotros le escribimos una carta institucional y aparte una a mano, porque justo el 8 de julio nació mi hija y el 10 salimos campeones (de la Copa América). Le puse mi Instagram abajo y me escribió al privado así. Fue hace más de un año y todavía no puedo creer”, confesó Gianzi al recordar la historia.

Por supuesto, este visto bueno del astro del fútbol no fue indiferente para la marca: “La demanda subió bastante. No damos abasto para contestar todos los mensajes. Esto nos sobrepasó. Sabíamos que se podía dar algo así, pero no como se está dando. Queremos pedirle disculpas a Leo porque lo estamos también exponiéndolo a él de alguna forma”.