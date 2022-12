A pocos días de anunciar la restitución del nieto 131, este miércoles Abuelas de Plaza de Mayo comunicó en conferencia de prensa una nueva buena noticia: la restitución de Juan José Morales, el nieto número 132.

Diez meses tenía Juan José cuando su madre, una militante de 21 años del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), fue secuestrada de una estancia en la que trabajaba en la zona de Monteros (Tucumán).

"Siempre digo que es una triste alegría. Triste por la forma en la que sucedió, por lo que me quitaron. Y alegría porque ahora sé donde está mi madre y puedo prenderle una vela", reveló Juan José en AM750.

Además, contó que tiene pocos recuerdos de su madre, pero que le dijeron que "era una persona muy alegre, que siempre estaba con una sonrisa": "Me quería mucho y no me dejaba solo mucho tiempo. En la conferencia de prensa de Abuelas había una foto adelante en la ella me tiene en brazos. Es el único recuerdo que tengo", agregó.



Juan José es padre de dos hijas, una de 19 y una de 6 años. En diálogo con Aquí Allá y en Todas Partes, contó que con la más grande va a las marchas del 24 de marzo: "Siempre fuimos, la llevaba en los hombros y siempre me acompañó. Ahora más que nunca".

Por último, concluyó: "Perder la identidad, con toda la información que recibí, es como que se produce un vacío en uno porque quien uno pensaba que era no es. Restituir la identidad es algo hermoso. Es como si uno se completara. Es una emoción muy grande".