El mediocampista Alan Soñora no seguirá en Independiente pese a las gestiones de la dirigencia para renovar el contrato que vence el próximo sábado. Así lo confirmó su padre y representante, Diego "Chiche" Soñora, quien informó que este viernes será el último entrenamiento de su hijo en el club. "No hay manera de que Alan se quede en Independiente. Mañana se despide", contó el ex futbolista en declaraciones a D Sports Radio.



Alan Soñora tenía pocas chances de continuar en el club de Avellaneda, pero hasta lo último la dirigencia que encabeza el presidente Fabián Doman intentó renovar el contrato e inclusive se entrenó junto al plantel de Leandro Stillitano desde el inicio de la pretemporada. "La gestión que llegó hizo todo lo posible pero me dieron a entender que estaban muy complicados económicamente", confió "Chiche" Soñora, quien no reveló el futuro del mediocampista, de 24 años, nacido en Nueva Jersey.



Alan Soñora llegó a Independiente en 2019 luego de quedar libre de Boca Juniors y disputó un total de 87 partidos, convirtió 11 goles y aportó 7 asistencias. También quedaron libres por la finalización de sus contratos Leandro Fernández, Sebastián Sosa, Juan Insaurralde y Lucas Rodríguez, entre otros.