La historia comenzó el martes. Andrew Tate, un mediático influencer británico, negacionista del cambio climático, misógino y homofóbico, pretendió burlarse de Greta Thunberg. Le pidió un correo electrónico para contarle todo lo que contaminan sus autos de lujo. La activista sueca le respondió con una ironía: le mandó como dirección "energiadepenepequeñ[email protected]". Al redoblar su apuesta, Tate se filmó mientras pedía una pizza "con cartón sin reciclar". Pero ahí se le acabaron las humoradas. La policía de Rumania descubrió por la caja de pizzas que estaba en Bucarest, donde tenía una orden de captura por trata de personas y abuso sexual. Y el jueves lo detuvieron. Greta completó este viernes sus sutilezas: "Esto es lo que ocurre cuando no reciclás las cajas de pizza".

El entredicho se dio cuando Tate, luchador de kickboxing de medio peso y exparticipante de la edición inglesa de Gran Hermano --también famoso por discursos misóginos y homofóbicos-- publicó en Twitter el martes pasado un mensaje hacia la joven sueca en el que hacía alarde de sus coches deportivos.

"Hola, Greta Thunberg. Tengo 33 coches. Mi Buggati tiene un w16 8.0L quad turbo (refiriéndose al motor). Mis DOS Ferraris 812 de competición tienen un 6.5L v12s. Esto es solo el principio. Por favor, proporciona tu dirección de mail para que pueda enviarte una lista completa de mi colección de coches, y sus respectivas y enormes emisiones", apuntó Tate, que también tiene denuncias por violencia de género.

La publicación logró casi 200 mil "me gusta" en Twitter, pero Thunberg brindó una respuesta celebrada por más de 2 millones de usuarios de todo el mundo.

"Sí, por favor iluminame. Enviame un correo electrónico a [email protected]", contestó la ambientalista y una de las personas más influyentes del mundo en temas de calentamiento global. En castellano, esa dirección de mail se traduce como "energíadepenepequeñ[email protected]".

En los países de habla inglesa, se hizo popular la frase "big dick energy" (energía de pene grande) entre hombres y mujeres para hacer referencia al enorme ego o actitud que tienen las personas en diversos contextos. No obstante, la joven sueca jugó con esa oración y lo acusó de lo contrario: de ser muy inseguro.

El miércoles, Tate continuó con la discusión y volvió a agredir a Thunberg: "Gracias por confirmar a través de tu dirección de email que tienes un pequeño pene, Greta Thunberg. Y coincido en que tú deberías tener una vida". Pero el jueves, las bromas terminaron para el mediático streamer. Andrew Tate y su hermano Tristán fueron arrestados en Bucarest, capital de Rumania, acusados de tráfico de personas.

El diario rumano Gandul reportó que la Embajada de Estados Unidos en el país europeo recibió una denuncia de una mujer con ciudadanía estadounidense que dijo estar detenida en una propiedad de los Tate sin consentimiento.

Los Tate comparecieron este viernes ante un tribunal de Bucarest, la capital rumana, tras ser acusados de forzar a varias mujeres a prostituirse. Andrew y Tristan Tate se enfrentan a la posibilidad de que permanezcan en detención provisional durante 30 días.

"A principios de 2021, [los] cuatro sospechosos formaron un grupo criminal organizado con vistas a cometer el delito de trata de seres humanos en el territorio de Rumania, pero también en otros países", declararon los fiscales de la Dirección de Investigaciones sobre la Delincuencia Organizada y el Terrorismo de ese país en un comunicado fechado el jueves.

Los hermanos, junto a dos rumanos ya detenidos antes, presuntamente traficaban, reclutaban y explotaban a mujeres coaccionándolas para que realizaran "actos pornográficos con el fin de producir y difundir dicho material" en internet.

Las autoridades identificaron hasta ahora a seis de las presuntas víctimas y varias propiedades fueron allanadas en el país en el marco de la investigación iniciada en abril.

Tate, que se mudó a Rumania con su hermano hace unos años, apareció en el programa de televisión Big Brother en 2016, pero fue eliminado de la competencia tras la difusión de un video que lo muestra pegando a una mujer. Sus redes sociales fueron suspendidas por declaraciones misóginas, aunque Twitter volvió a reactivar su cuenta recientemente, en el marco de las nuevas políticas dictadas por el ahora dueño de la red social, Elon Musk.

Las frutilla del postre, o habría que decir la aceituna de la pizza, fue la clave para que la policía rumana descubriera que Tate estaba de nuevo en el país.

Cuando respondió a Greta lo hizo con un video sentando en una habitación y fumando un puro. "Liberando gases de efecto invernadero", arranca el video, mientras expulsa humo de su boca. "De hecho, estoy enojado con Greta. Por favor, traeme pizza (le dice a una persona que no aparece en el video), pero asegurate de que el cartón no haya sido reciclado", esgrime Tate en la contrarréplica a la activista. "Estoy enojado con Greta porque no se da cuenta de que fue engañada y no se da cuenta de que es una esclava de 'Matrix'. Ella piensa que está haciendo el bien. Alguien tiene que bajarla de ahí", continúa, con la caja de pizza de la cadena Jerry's Pizza: un indicio de que se encontraba en ese momento en Rumania.

Este viernes, Greta Thunberg le dio la estocada final al burlador que terminó burlado: "Esto es lo que ocurre cuando no reciclás las cajas de pizza", escribió en un tuit que otra vez se volvió viral.