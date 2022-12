Victoria Donda anunció su salida del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). En ese contexto, la exfuncionaria dialogó en exclusiva con IP Noticias sobre su salida del organismo y el llamado en el que fue notificada que el Gobierno había decidido "prescindir de sus funciones".

La abogada y activista decidió renunciar al Inadi a dos días del cierre oficial de su periodo, que finalizaba el 31 de diciembre, sin embargo explicó que no tenía pensado renunciar hasta recibir la llamada desde Casa Rosada:

“Se comunicó conmigo el vicejefe de gabinete y me comunicó que el Presidente no estaba de acuerdo con algunas expresiones públicas políticas mías”, explicó la exfuncionaria.

En el video, declaraciones exclusivas de la exfuncionaria sobre cómo fue su salida del organismo.

Las diferencias con el gobierno

En tanto a las diferencias que Donda manifestó en diversas oportunidades con la gestión de Alberto Fernández y cómo las mismas terminaron por acelerar la salida al frente del INADI, la dirigente del Frente de Todos respondió:

“Me dijeron que hubo un agotamiento de mi gestión”, y agregó: “Hay un sector del gobierno nacional con el que cada vez me identifico menos. Yo soy parte fundadora del Frente de Todos y voy a seguir construyendo este frente pero la verdad es que este frente se construyó con otros objetivos políticos”.

“Yo no iba a renunciar hasta que el sector con el que articulo políticamente no dijera ´nosotros ya no podemos ser parte de este Gobierno´, que es el gobierno de todos porque Cristina (Kirchner) sigue siendo vicepresidenta”, concluyó.

