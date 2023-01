Lionel Messi, capitán y figura del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar 2022, destacó que “jamás" podrá olvidar el año que pasó en el fútbol, luego de haber cumplido “el sueño" que siempre persiguió.



“Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener”, admitió el astro rosarino, de 35 años, a través de sus posteos en redes sociales.



El goleador albiceleste en la última Copa del Mundo (7 tantos) también recordó a “los amigos que apoyan siempre y no dejaron que uno se quedara en el piso cada vez que me caí”.



“También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes”, puntualizó el actual futbolista del París Saint Germain.



“Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño”, aclaró el ex jugador del Barcelona.



“Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. Un abrazo enorme a todos!”, finalizó Messi.



Por su parte, Leandro Paredes y Angel Di María, ambos campeones del mundo con el seleccionado argentino, terminaron sus respectivos períodos de licencia y viajaron esta tarde con rumbo a Italia para integrarse próximamente a la Juventus.



Luego de pasar las Fiestas de fin de Año con sus familias, los dos jugadores se dirigieron a la terminal rosarina de Fisherton, desde donde abordaron un avión privado para regresar al continente europeo.



Los dos futbolistas se unirán -en principio- el martes a las prácticas de la entidad de Turín, bajo la conducción del técnico Massimiliano Allegri.



Ni el centrocampista Paredes ni el extremo Di María estarían afectados a la nómina de la entidad que tendrá disponible para el choque con Cremonese, pautado para el miércoles, por la 16ta. fecha de la Serie A.



En cambio, los dos argentinos sí se alistarían en el compromiso del sábado ante Udinese, por la 17ma. jornada.

En tanto, el defensor Cristian Romero, otro de los campeones mundiales con el seleccionado en Qatar 2022, fue homenajeado por su compatriota Osvaldo Ardiles, integrante del primer equipo nacional consagrado en 1978, en el estadio de Tottenham Hotspur.



Ardiles, gloria del club londinense, le entregó un trofeo de reconocimiento al marcador central cordobés en la previa del partido ante Aston Villa, por la 18va. fecha de la Premier League.



Las redes sociales de la institución publicaron la foto de los dos argentinos con la leyenda: "Ellos dos saben lo que pesa la Copa Mundial de la FIFA".



Romero, de 24 años, tuvo participación en los siete partidos disputados por la Selección Argentina en Qatar 2022, y este domingo disputó los primeros minutos con su club tras la consagración.