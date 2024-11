En un país en tan influenciado por el psicoanálisis como el nuestro, no hay quien no sepa algo de Edipo. El amor de los hijos varones a la madre, después de Freud, se llama el “complejo de Edipo”. Tal vez la tragedia de Sófocles se conozca un poco menos, pero mal que mal, todo el mundo sabe que se trata de un tipo que, sin saberlo, mató a su padre y se casó con su madre.

A Orestes se lo conoce menos. De todas las tragedias que se rescataron del fuego de la biblioteca de Alejandría y del tiempo que es cruel y todo lo consume, la más antigua es la Orestiada de Esquilo. No es tan popular como el derrotero de Edipo, sin embargo, las raíces de este relato están profundamente arraigadas en nuestra cultura y tiene consecuencia todavía en nuestra vida diaria.

La Orestiada está basada en el mito de la saga de los Atríadas. Atreo, nieto de Tántalo y bisniento de Zeus, tenía una disputa por el trono con su hermano gemelo Tiestes. Después de diversas batallas lo invitó a un banquete de amnistía y le sirvió en bandejas de plata un exquisito plato en el que había guisado a los hijos de éste, aún pequeños. Tiestes, enloquecido, vomitó el banquete y le prometió maldiciones y venganzas.

Atreo tuvo tres hijos, Anaxibia, Meneleao y Agamenón. A su vez, Tiestes tuvo un hijo posteriormente a este brutal infanticidio. Y lo tuvo, aconsejado en Delfos, con el sólo objeto de vengarse de Atreo. Ese hijo se llamó Egisto.

Agamenon, entre tanto, emprendió una guerra contra Tántalo (otro Tántalo, su primo, hijo de Bróteas). Le dio muerte en la batalla y le impuso a su viuda, Clitenmestra, previo asesinar al hijo de ambos que aún estaba siendo amamantado, que se casara con él. Con ella tuvo tres hijos, Ifigenia, Electra y Orestes. Cuando, siempre según el mito, Paris se roba a Helena, esposa de Meneleao, y se la lleva a vivir a Troya, los griegos declaran la guerra para recuperar a Helena y vengar el honor mancillado de Menelao. Agamenón, que para ese momento era el rey más poderoso de todas las tribus griegas, apronta sus naves y emprende el viaje hacia Troya. En realidad, intenta emprender, pero los vientos no alcanzan para hinchar las velas y llevarlo hacia la batalla. Con el tiempo apremiando, hace un pacto con los dioses y ofrece en sacrificio a su propia hija, Ifigenia. La niña es degollada por su propio padre en el altar, consiguiendo así los vientos favorables que tanto deseaba. No sabemos cuánto encono tendría Clitenmestra contra Agamenón por el asesinato de su esposo y su primer hijo, pero lo que sí sabemos es que nunca le perdonará haberle arrebatado a su hija mayor que aún era poco más que un bebé. Por su parte, Egisto, que ha sido educado en la misión de vengar a su padre, encuentra en la partida de Agamenón la oportunidad de presentarse en el palacio de su primo y seducir a Clitenmestra.

Diez años dura la guerra contra Troya. Agamenón, héroe conquistador, vuelve victorioso. Su esposa Clitenmestra lo ha estado esperando. No como Penélope a Ulises, que tejía y destejía su tapiz intentando no caer ante el asedio de los pretendientes. Clitenmestra cedió al amor de Egisto y juntos lo esperaban para darle muerte. De tres hachazos lo mató Clitenmestra mientras Agamenón tomaba su primer baño en palacio y mientras lo hacía le recordaba una y otra vez la muerte de sus hijos.

Orestes no estaba en casa porque había sido enviado a estudiar lejos de su ciudad. La que sí estaba era Electra, la hija mujer. Ella, para Freud, es el femenino de Edipo, y el amor de la hija a los padres y los celos a la madre lleva su nombre: complejo de Electra.

Al enterarse de la muerte de Agamenón, Orestes decide consultar a un oráculo para saber qué le esperaba en su tierra y éste le transmitió el mensaje del dios Apolo: debía vengar la muerte de su padre o resignarse a padecer una enfermedad terrible que lo pudriría desde adentro. Llegado a su casa, su hermana le informa que quien le dio muerte a su padre no es otra que su propia madre y le ruega que le pague con la misma moneda.

De este modo, Orestes, mata a su madre, y por supuesto también a su amante Egisto. Pero, matar a una madre no es cosa de todos los días. Ni siquiera en un mundo donde los hachazos y los dioses descuartizan a diestra y siniestra. Enfermo, perseguido por las Furias, consulta a una pitonisa para saber si logrará ser perdonado. La pitonisa le dice que su caso es muy difícil, que ha dejado el orden cósmico hecho un caos con su crimen y le recomienda que vaya en busca de Apolo, quien, en definitiva, fue quien primero le encomendó la venganza. Apolo lo recibe con los brazos abiertos, pero le dice que para poder seguir adelante deberá someterse al juicio de los hombres.

Y es acá donde quiero llegar. Atenea es la encargada de elegir a los hombres más sabios. Apolo será una especie de abogado y presentará el caso a los jueces. Hablará largamente de la conducta de Clitenmestra, quien en lugar de esperar a su esposo se unió a Egisto y con él gobernó la ciudad, para después matar con su propia mano a su marido Agamenón. Pero es al final de su alegato que da el argumento definitivo:

“No es la que llaman madre la que engendra al hijo, sino que es sólo la nodriza del embrión recién sembrado. Engendra el que fecunda, mientras que ella sólo conserva el brote”.

Los votos salen empatados. Atenea, la diosa nacida de la cabeza de Zeus, inclina la balanza hacia Orestes, argumentando que ella no necesitó madre para nacer y que además siempre estuvo más inclinada hacia lo masculino.

Los griegos reservaron un lugar subalterno y de sometimiento para las mujeres. La tan mentada democracia dejaba afuera a las mujeres, y por supuesto a los esclavos. Sin embargo, el misterio de la maternidad aún les confería a las mujeres un cierto poder. Hasta que Orestes es perdonado porque matar a su madre no es tan grave como matar a un padre. La Patria Potestad, el derecho absoluto de los padres hacia los hijos, surge en el derecho romano y continúa hasta hace muy poco. En nuestro país recién en el 2015 se eliminó esta figura para dar lugar a la ahora conocida coparentalidad. Sin embargo, hasta 1985, la Patria Potestad les daba a los padres varones el poder de tomar todas las decisiones importantes en relación a les hijes. Con la democracia vino la Patria Potestad compartida, y luego, hace pocos años, como decíamos, la coparentalidad.

Las tragedias, como se sabe, no tenían la función de entretenimiento o puro goce estético. Tenían una función pedagógica y política. No se elegía premiar cualquier tragedia en cualquier momento ni se elegía cualquier mito para escribir. Porque las leyes pueden prescribir y sancionar, pero no es el modo más efectivo de que un pueblo se ordene detrás de una normativa. Lo mejor es que la gente esté convencida de que las leyes responden a un sentido común, a una racionalidad compartida por todos. Y para eso no hay como la cultura. Hoy no hay tragedias ni grandes dionisíacas donde verlas, pero hay televisión, redes sociales y personajes públicos. ¿Cuáles son los mitos que se eligen representar hoy? ¿Por qué se insiste con una telenovela donde el problema más acuciante de la protagonista es que “no logró casarse ni tener hijos”? ¿Por qué los bots replican al infinito a unos energúmenos que insisten en decir “con la mía”? ¿Por qué todas las películas de Hollywood tienen un héroe, un llanero solitario que consigue lo que nadie había logrado, que defiende a los débiles que llenos de gratitud lo adoran como a un dios?¿Por qué es normal que los agentes de la CIA torturen a los prisioneros y recorran los países del tercer mundo asesinado gente? ¿Por qué las bandas de rock están formadas por cuatro varones?

A lo mejor no estaría mal revisar nuestra cultura desde el principio y también desde el final. No es cuestión de aplicar categorías nuevas a objetos viejos y “cancelarlos”. La cosa sería deconstruir los objetos culturales que nos constituyen, desnaturalizar lo que nos entretiene y crear con el desparpajo de la imaginación, pero con la responsabilidad de nuestras necesidades históricas como pueblo, como generación, como clase, como humanidad que se reconoce diversa.