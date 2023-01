"Este contrato es único porque soy un jugador único, así que es normal". Fiel a su estilo, el portugués Cristiano Ronaldo fue presentado en su nuevo club, el Al Nassr de Arabia Saudita y, aunque todavía no hay cifras oficiales, justificó el que sería el mejor contrato de la historia del deporte.



"Soy un jugador único. Mi trabajo ya está hecho en Europa, lo gané todo. He roto todos los récords y quiero romperlos aquí también. Me siento muy bien y orgulloso de esta decisión en mi vida. No me preocupa lo que dice la gente", sentenció Cristiano en la conferencia de prensa.

Las cifras que trascendieron sobre el nuevo contrato del futbolista de 37 años hablan de 200 millones de euros por año, en un vínculo que tendría una duración de dos temporadas y media.

Cristiano llegó el lunes por la noche a Riad, capital saudí, y fue presentado este martes a las 13 (hora argentina) en una conferencia de prensa de la que también participaron el entrenador del Al Nassr, el francés Rudi García, y el presidente del club, Musalli al Muammar.

"He tenido ofertas de Europa, Brasil, Portugal, América y Australia. Pero le di mi palabra al Al Nassr", reveló el portugués durante la presentación, sin dar más detalles.

El 30 de diciembre pasado se hizo oficial el fichaje de Cristiano por el Al Nassr, cerrando así un mes de rumores que lo vinculaban al club saudí después de que rompiera su relación contractual con el Manchester United en pleno Mundial de Qatar.

Tras la breve conferencia de prensa en inglés -en realidad, no hubo preguntas de los periodistas presentes sino de una conductora designada del evento- Cristiano se sacó el traje y se puso la indumentaria del equipo, con su emblemático número 7, y fue al estadio Mrsool Park, colmado en su capacidad de 25 mil espectadores.

"Mi idea es debutar lo antes posible, disfrutar de mi estadía en Arabia Saudita y que los hinchas también puedan disfrutar", dijo también el goleador portugués, muy ovacionado durante sus palabras en pleno campo de juego, lo que le sacó varias sonrisas al crack.

La palabra del presidente del Al Nassr

El presidente del Al Nassr, Musalli al Muammar, afirmó durante la presentación que el portugués pidió durante las negociaciones ser tratado como el resto de sus compañeros.

"Ronaldo pidió durante las negociaciones ser tratado como el resto de sus compañeros, en cuanto a recompensas y reglamento del club", señaló el dirigente.

Asimismo, comentó que es "muy normal" que su salario sea "el más alto", sin dar cifras, aunque reveló que el "acuerdo es comercialmente beneficioso en términos de rentabilidad y los próximos días se sabrán muchas cosas".

"El acuerdo con Ronaldo no se limita al fútbol, ya que apoyará la Academia del Club Al Nassr que planeamos hacer, además de presentar la historia del club y apoyar su fama entre los fans de fútbol", aseveró.