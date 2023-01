Un comercio estadounidense dedicado a la reventa de zapatillas deportivas ofrecerá 122 pares de modelos raros y únicos de la marca Nike, proveniente de un lote adquirido recientemente que está valuado en 1.3 millones de dólares.

Según medios especializados, la tienda Impossible Kicks ofrecerá estos calzados a partir del próximo miércoles 11 de enero, y espera que los principales interesados sean celebridades, influencers y deportistas.

En este sentido, se precisó que al menos dos tercios del stock de pares de zapatillas rondan entre 500 y 3000 dólares cada uno, mientras que el resto supera esos valores, que llegan hasta los US$ 140 mil.

La empresa informó que la venta será a través de la página web oficial de Impossible Kicks y que los pares estarán exhibidos en un centro comercial de Orlando, en el estado de Florida.



El boom de las zapatillas

Según un informe de la consultora estadounidense Cowen, la reventa de las zapatillas más icónicas y raras siempre existió, pero hubo un boom particular desde la aparición de las redes sociales y, especialmente, durante el aislamiento por la pandemia. Actualmente, este negocio tiene crecimientos anuales del 20% y mueve más de 1700 millones de dólares en Estados Unidos, Canadá y México.

Asimismo, el informe de la mencionada firma detalla que las "sneakers" (como se dicen en inglés) son consideradas como "un activo alternativo emergente", que se compara con las transacciones más ligadas al coleccionismo y la inversión.

Por ende, modelos de Nike como las Air Jordan 1 o las Dunk, y las más recientes Yeezy, creadas por el polémico rapero Kanye West con Adidas, se agotan en pocas horas (debido a su poco stock) y alcanzan precios desorbitados en sitios de reventa que superan los miles de dólares.

Los modelos de Nike más raros

Nike SB Dunk Low "Jeff Staple Pigeon NYC"

Foto: Impossible Kicks

El modelo Pigeon Dunk "cambió la historia de las zapatillas", según el sitio especializado en cultura urbana y moda HighSnobiety. El lanzamiento de 2005 apareció en la portada de la revista The New York Post, e introdujo a muchos "a la cultura de las zapatillas". El precio para esta reventa es de US$ 100.000 y hay un único par.



Nike SB Dunk Low "París"

Foto: Impossible Kicks.

Las Nike SB Dunk Low "Paris" es una las zapatillas más raras de la marca con base en Oregón. Precisamente, solo se hicieron 150 pares y cada uno de ellos tiene una obra única del artista expresionista Bernard Buffet. El precio de reventa es de US$ 100.000.

Nike Yeezy "Red October"

Foto: Impossible Kicks.

La historia de este modelo viene desde 2009, cuando el rapero Kanye West quiso oficializar una colaboración con Nike, que terminó en polémica por "diferencias creativas". De esta manera, los proyectos se truncaron: el polémico rapero firmó con Adidas y la empresa estadounidense vendió los últimos pares "en oferta" por US$ 245.

Ahora, Impossible Kicks ofrece dos pares a 20.000 dólares cada uno.

Jordan 1 "What the Doernbecher"

Desde 2004, los diseñadores de Nike trabajan una vez al año con pacientes del Doernbecher Children's Hospital, un nosocomio para niños y de enseñanza pediátrica universitaria de Portland, estado de Oregón.

Con el objetivo de recaudar fondos para investigaciones, anualmente lanzan colecciones cápsula de pocas prendas, que se subastan en las galas de la mencionada institución.

En 2021, Nike fabrico tan solo 17 pares de este modelo de Air Jordan, los cuales se vendieron a US$ 50.000 cada uno. Ahora, la compañía de reventa ofrece tan solo un par a US$ 140.000.

Seguí leyendo