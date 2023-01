Cristiano Ronaldo fue presentado este martes de manera oficial como nuevo futbolista del Al Nassr de Arabia Saudita y sus palabras en la conferencia de prensa no pasaron desapercibidas, ya que confundió el país al que desembarcó al decir que se encontraba “feliz de jugar en Sudáfrica”.



"La evolución del fútbol es diferente, por lo que no es el final de mi carrera venir a jugar a Sudáfrica”, expresó de forma accidental el astro portugués. “Quería el cambio y no me importa lo que diga la gente", añadió CR7.

La primera parada de Ronaldo en su presentación se dio en la sala de prensa, donde fue oficializado como nueva figura del elenco árabe. La frase del futbolista de 37 años, que intentó decir “Saudi Arabia” y terminó mencionando “South Africa”, llamó la atención de los presentes y generó críticas y burlas en las redes sociales.

"Es una gran oportunidad no solo para el fútbol sino para cambiar la mentalidad de mi generación. Quiero dar una nueva perspectiva sobre este país y sobre este fútbol. Sé lo que quiero, con mi experiencia podré aportar mucho a este club", destacó el exdelantero del Manchester United.

"Es un contrato único porque yo soy un jugador único"

El deportista luso reconoció que "muchos clubes de Australia, Estados Unidos, Portugal intentaron ficharme. Mi trabajo en Europa está hecho, estoy orgulloso de un nuevo reto. Es un desafío, no sólo futbolístico, fichar por el Al Nassr".

"He visto muchos partidos de esta liga y aunque la gente no lo sepa es muy competitiva. Si el entrenador lo decide, puedo jugar dentro de dos días. No me preocupa lo que diga la gente. Hoy en día el fútbol ha evolucionado y es muy competitivo", comentó Ronaldo.

El portugués se defendió de las críticas por su nuevo destino en el que cobrará una cifra cercana a los 200 millones de euros anuales. "Soy un jugador único. He batido todos los récords en Europa y ahora quiero hacerlo aquí. Es un contrato único porque yo soy un jugador único. Lo único que quiero es jugar y disfrutar. No es el final de mi carrera", soslayó.

El 30 de diciembre pasado se hizo oficial el fichaje de Cristiano por el Al Nassr, cerrando así un mes de rumores que lo vinculaban al club saudí después de que rompiera su relación contractual con el United en pleno Mundial de Qatar 2022.

