“No es televisión, es HBO”, rezaba el emblemático eslogan de la compañía que cambió el panorama audiovisual en las últimas décadas. ¿Pero qué será de HBO Max? Lo cierto es que la plataforma de streaming afronta el mayor cambio en su estrategia de contenidos a menos de tres años de su lanzamiento global y a sólo quince meses en América latina. El anuncio de la fusión del servicio de Warner Media con Discovery sorprendió al mundo del entretenimiento en agosto de 2022, y desde hace algunos días empezó a tomar forma definitiva. Cancelaciones de producciones insignia, levantamientos de contenidos en su portfolio, la convicción de un enroque de géneros y un pelotón de rumores han dejado estupefactos a usuarios y realizadores del servicio.



El flamante CEO David Zaslav había anunciado sus intenciones de unificar los contenidos de Discovery+ con los de HBO Max, aunque lo primero que se evidencia es la sangría en la segunda. La primera víctima había sido el pulgar para abajo de Batgirl, la adaptación del cómic, que estaba en etapa de postproducción e iba estrenarse directamente online. También desecharon abruptamente otro proyecto de DC sobre Wonder Twins. Le siguieron las cancelaciones de series originales como Minx (cuya segunda temporada había sido confirmada), Made for Love y The Nevers. Se estima que la megacompañía de entretenimiento podría incurrir en gastos por la interrupción de producciones de hasta 3 mil millones y medio de dólares. Incluso entraron en el terreno de la duda la continuación de otras producciones originales del servicio de VOD como And Just Like That –spinoff de Sex and the City-, los relanzamientos de Gossip Girl, Pretty Little Liars y la comedia Hacks, puesto que solo forman parte de la cartera digital y no se emiten por cable en Estados Unidos.

Aún sin fecha de estreno formal en el calendario, la combinación entre Discovery+ y HBO Max es un hecho. Gunnar Wiedenfels, jefe financiero de la marca, fue el encargado de confirmar la sinergia y desmentir que HBO Max fuera a desaparecer del mercado. Más realities hogareños y menos producciones de autor serán parte de la plataforma aún en ciernes. Constructores de casas, cultura foodie y viajes son distintivos de las marcas de Discovery, y por añadidura estarán en el servicio esperado para este 2023. No habrá lugar para todos y así se desecharon casi cuarenta proyectos o continuaciones de series, entre los que se destacan Genera+ion y el drama sci-fi Raised by Wolves.

Uno de los formatos que más ha sufrido el desguace es la animación. Con miras a la reducción de gastos en licencias que implica tenerlos al aire se sacrificaron Summer Camp Island, Infinity Train, The Fungies, Elliott From Earth, y Close Enough, entre otros. De hecho, los responsables de estas producciones centennials –Julia Pott, Owen Dennis y Stephen P. Neary- fueron quienes salieron a criticar con mayor fuerza la estrategia curatorial. La purga de dibujitos incluyó recientemente a algunas temporadas de clásicos de Hanna-Barbera (algunas temporadas de Los Picapiedras) y de los Looney Tunes. En esta lista puede incluirse la baja del proyecto para la segunda parte del largometraje de la franquicia de Scooby Doo llamado Scoob! Holiday Haunt.

Las únicas entregas con el visto bueno de continuidad son fenómenos como Succession, The White Lotus y el spinoff House of the Dragon. Así y todo, George R.R. Martin admitió recientemente que la fusión podría afectar los spinoffs de Game of Thrones. El que iba a indagar sobre Jon Snow aún no ha recibido luz verde. “Un par han sido archivados, pero no estoy de acuerdo en que estén muertos. Podés sacar algo del estante con la misma facilidad con la que puedes ponerlo en él. Todos los cambios en HBO Max nos han impactado, ciertamente”, escribió el autor en su blog.

El corte de contenidos ha sumado a productos como Westworld. No solo la quinta temporada de la obra de Jonathan Nolan ya no tendrá lugar, sino que uno de los últimos tanques de HBO brilla por su ausencia del catálogo. Como los añejos ciborgs del parque de diversiones distópico, la propia serie fue eliminada del consumo de entretenimiento.