Gobernadores peronistas y diputados del Frente de Todos reivindicaron la decisión del presidente Alberto Fernández y de un grupo de mandatarios provinciales de impulsar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. El jefe de Estado, por su parte, se refirió a la reunión con los gobernadores en la que se resolvió impulsar el juicio político y dijo sentir “orgullo” de considerarse “el más federal de los porteños y el más preocupado por el interior de mi patria”.

Los jueces del alto tribunal actúan “con una impunidad que genera indignación”, destacó el chaqueño Jorge Capitanich en referencia al fallo que benefició con más recursos “de manera horripilante al distrito más rico”, en referencia a la ciudad de Buenos Aires. “La Corte y (su presidente Horacio) Rosatti tienen una adicción por Juntos por el Cambio”, opinó el fueguino Gustavo Melella, quien además le pidió a Elisa Carrió que “no tenga amnesia moral”, por su estruendoso silencio luego de años como denunciadora serial, en particular del cortesano Ricardo Lorenzetti. El diputado Eduardo Valdés consideró que el pedido tiene “toda lógica” tanto por el fallo que modificó la coparticipación “sin consultar a un solo gobernador” como por los obscenos chats del secretario de Rosatti con el ministro porteño (ahora licenciado) Marcelo D’Alessandro.



“Con la mayoría de gobernadores y gobernadoras hemos propiciado el juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud de una multiplicidad de hechos que pueden sintetizarse en la violación de la Ley de Ética Pública y el mal desempeño”, destacó Capitanich durante una entrevista con Radio Provincia. “Respaldo esta iniciativa porque defiendo el sistema representativo, republicano y federal”, subrayó. En referencia a los chats entre Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, y el ministro de Horacio Rodríguez Larreta, subrayó que “hay una connivencia desde el punto de vista de la toma de decisiones del máximo tribunal vinculado a operaciones políticas” y que se toma “con humor” que se señale al oficialismo por “filtraciones”, marca registrada por Juntos por el Cambio.

Por otra parte, recortó que “CABA es el distrito que más recursos tiene” y consideró que “lo que ha hecho la Corte es asignarle más recurso de manera horripilante al distrito más rico, de una manera cuestionable”. “Es una violación del principio federal y republicano porque incurren en competencias que no les son propias. Lo hacen con una impunidad que genera indignación”, destacó. Agregó que a los peronistas “nos posicionan como quienes atentamos contra el sistema republicano de gobierno” pero “en el Chaco hay autonomía e independencia del Poder Judicial, así que tengo autoridad política y moral para decir lo que digo”. “No así Mauricio Macri ni Horacio Rodríguez Larreta”, contrastó.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, recordó que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció en otras ocasiones a integrantes de la Corte y le pidió a la ex diputada que “no tenga amnesia moral”. El mandatario patagónico remarcó que “la Corte y Rosatti tienen una adicción a Juntos por el Cambio” y consideró que “si Rosatti quiere hacer política, que sea candidato”. “Hoy tenemos una Corte escandalosa con un presidente que no puede seguir como si nada”, apuntó sobre las conversaciones de su asistente, dándole indicaciones al ministro de Larreta sobre cómo proceder ante el Poder Judicial. Por otra parte, Melella sostuvo que en la reunión del martes entre el jefe de Estado y los gobernadores “algunos no se sumaron por miedo”, pero consideró que el poder real “si quiere, se los van a llevar puestos igual”.



El diputado Eduardo Valdés, por su parte, enmarcó las filtraciones que pusieron al descubierto la relación de Rosatti con el PRO en “un pase de factura entre ellos, la rebelión de los policías de la Ciudad que formaron el grupo Súper Mario Bross, que llevaron a hacer espionaje a la AFI” y que “después los dejaron pegados diciendo que eran cuentapropistas”.

La Cámara de Diputados de Santa Cruz, en tanto, emitió en sesión extraordinaria de ayer una resolución para dar su “enérgico apoyo” al pedido de juicio político contra la Corte Suprema impulsado por el Ejecutivo y un grupo de mandatarios provinciales que incluye a la santacruceña Alicia Kirchner. La resolución sancionada por la mayoría del Frente de Todos se funda en que el máximo tribunal incurrió “en conductas que claramente configuran causal de mal desempeño en sus funciones, afectando gravemente al Sistema Republicano de Gobierno y de división de Poderes consagrados constitucionalmente”. “Lo que está ocurriendo es un hecho histórico, hay un conflicto de poderes y nuestra provincia ve vulnerados sus derechos, que son los de la gente; por eso apoyamos junto a otros estados este planteo de juicio político”, dijo el vicegobernador Eugenio Quiroga, presidente del cuerpo.