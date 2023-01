"No hay más lugar para dictaduras ni para la violencia golpista"

El ministro de Ciencia y Tecnología argentino, Daniel Filmus, se solidarizó con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y aseguró que "no hay más lugar para dictaduras ni para la violencia golpista en América Latina", ante la toma de instituciones públicas por parte de activistas bolsonaristas.



"Toda nuestra solidaridad con el gobierno de Lula. No hay más lugar para dictaduras ni para la violencia golpista en América Latina", expresó Filmus en su cuenta de Twitter.



Enfatizó además que "la democracia es una conquista que costó muchas luchas y que nuestros pueblos no están dispuestos a entregar".