Argentina, 1985 empezó con el pie derecho su recorrido por las premiaciones de Hollywood de la temporada 2022 al imponerse en la categoría Mejor Película en Lengua No Inglesa de la 80º edición de los Globos de Oro. La ceremonia de los galardones otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood se realizó anoche en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. El premio fue recibido por el director Santiago Mitre, quien en inglés aseguró que la “democracia es algo por lo que hay que seguir luchando”, y Ricardo Darín, quien se lo dedicó a un público argentino para el que “después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría”. Fue el tercer Globo de Oro para el cine nacional después de La historia oficial, de Luis Puenzo, en 1986, y La mujer de las camelias, de Ernesto Arancibia, allá por 1955.



El camino de Argentina, 1985 presenta un par de semanas clave de cara a su futuro en la temporada de alfombras rojas de Hollywood. Este domingo por la noche participará en la terna internacional de la 28º edición de los Critics’ Choice Awards, en la que volverá a enfrentarse a Sin novedad en el frente, Close, RRR y Decision to Leave, además de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, del mexicano Alejandro González Iñárritu. El jueves 19, por su parte, la British Academy of Film and Television Arts anunciará las nominaciones de la 76º edición de los BAFTA del cine británico, que se llevarán a cabo el próximo 19 de febrero y en el que la película de Mitre está entre las diez precandidatas para Mejor Film de Habla No Inglesa.

Será el preludio de lo que ocurrirá el martes 24 por la mañana, cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood devele las nominaciones para la 95º edición de los Premios Oscar, cuya gala se realizará el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Al igual que en los reconocimientos británicos, Argentina, 1985 pasó el primer corte eliminatorio y quedó entre los 15 títulos de los que saldrán las cinco integrantes de la categoría Mejor Film Internacional. Ese martes, además, se sabrá si Pasajero, el cortometraje animado dirigido por Juan Pablo Zaramella que integra la “lista corta” de su categoría, tendrá un ticket para la gran noche de la industria.

Por fuera de Argentina, 1985, el premio de Mejor Actor de Reparto fue para el vietnamita Ke Huy Quan por Todo en todas partes al mismo tiempo. El intérprete se dio el gustazo de agradecerle en vivo Steven Spielberg –nominado por la dirección de Los Fabelman– por haberle permitido debutar en la pantalla hace 39 años como aquel niñito que secundaba a Harrison Ford en Indiana Jones y el templo de perdición. No fue la única alegría para Todo en todas partes…, ya que la malaya Michelle Yeoh se llevó la estatuilla a Mejor Actriz en la subcategoría Comedia.

Angela Bassett. Foto EFE

La terna de Actriz de Reparto fue para Angela Bassett por Pantera Negra: Wakanda por siempre, quien dedicó la estatuilla al afroamericano Chadwick Boseman, el actor que falleció en septiembre de 2020 después de interpretar al personaje del título en la primera película de la saga. Para aumentar la dosis de Black Power en el parte inicial de la gala, Tyler James Williams fue elegido como Mejor Actor de reparto por la serie Abbott Elementary, que con una estructura de falso documental similar a la de The Office sigue el día a día de un grupo de docentes de la escuela del título. La producción de NBC, una de las grandes revelaciones de la temporada, fue creada por la jovencita Quinta Brunson (33 años), que también tu momento sobre el escenario al recibir el Globo de Oro a Mejor Actriz protagónica en la subcategoría Musical o Comedia. La protagonista de la serie Euphoria, Zendaya, ganó en Actriz en Drama, mientras que Julia Garner hizo lo propio en Reparto por Ozark.

Como Actor Protagónico en Comedia fue elegido Colin Farrell por su trabajo en la película Los espíritus de la isla, que se estrenará en la Argentina el 2 de febrero, mientras que en ese mismo rubro de series la estatuilla fue para Jeremy Allen White por la notable El oso, en la que interpreta a un reputado cocinero que se hace cargo del local de sandwiches de su hermano fallecido. Austin Butler se llevó la estatuilla a Mejor Actor en Drama por Elvis, mientras que Pinocho de Guillermo del Toro se impuso entre los largos de animación. El director mexicano aprovechó su discurso para reivindicar a la animación catalogándola como una vía de comunicación hacia los chicos. También triunfó “Naatu Naatu”, de la superproducción india RRR, como Mejor Canción, imponiéndose “Carolina” y “Hold My Hand”, los temas que habían compuesto Taylor Swift y Lady Gaga para La chica salvaje y Top Gun: Maverick, respectivamente.

Los largometrajes con más nominaciones eran Los espíritus de la isla (ocho) y Todo en todas partes al mismo tiempo (seis), seguidos de Los Fabelman, Babylon y Elvis, todas con cinco. En el terreno de las series dominaron The White Lotus, Dahmer, The Crown, Pam & Tommy y Only Murders in the Building, con cuatro nominaciones cada una.