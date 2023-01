Dos hombres y una joven, hija de uno de ellos y novia del otro, fueron detenidos como acusados del femicidio de María Laura Cejas, la mujer cuyo cuerpo fue hallado el domingo en un baldío de General Rodríguez. La mujer, que de acuerdo con los peritajes preliminares fue golpeada, estrangulada y abusada sexualmente, había concurrido a una fiesta en una quinta.



El martes por la tarde, en la puerta de la quinta a la que había concurrido Cejas, fue detenido el padre de Rocío Rosa, la mujer de 25 años que había sido aprehendida el mismo día a la mañana junto con su pareja.

En tanto, una cuarta persona, identificada como Martín, fue señalada por familiares de la víctima como quien llevó a la fiesta a Cejas, madre de una joven de 19 años y de una niña de 11, y que trabajaba como vendedora ambulante. Ese hombre, que el martes dialogó telefónicamente con un programa de televisión, está siendo buscado por los investigadores para que declare, aunque no está imputado.



Los voceros de la investigación detallaron que los primeros apresados, que son pareja, fueron atrapados en dos allanamientos de urgencia ordenados por Alejandra Rodríguez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de General Rodríguez.

Los primeros detenidos fueron fueron identificados como Emiliano de Jesús Orfei (50), quien fue aprehendido en un taller mecánico situado en la calle Zuviría al 1100, de San Miguel, y su pareja, Rosa, detenida cuando salía del mismo lugar.

En ese taller, fue secuestrado un Volkswagen Gol color champagne, con pedido de captura de mayo de 2017, que fue registrado por cámaras de seguridad cuando se detuvo en el lugar donde dos personas -que quedaron filmadas- arrojaron el cuerpo de Cejas envuelto en un acolchado.

Este miércoles, la fiscal tomará declaración indagatoria a la pareja en el marco de la causa por “homicidio criminis causae, habiendo sido ejecutado por un hombre resultando la víctima una mujer y mediando violencia de género en concurso ideal con abuso sexual agravado por acceso carnal seguido de muerte", delito que prevé una pena de prisión perpetua.

Lo que dijeron las cámaras de vigilancia

El arresto de la pareja se produjo luego de los investigadores cotejaron los registros de 72 cámaras de vigilancia, entre privadas y municipales, cuyas imágenes grabaron el paso de un Volkswagen Gol, que en un momento estaciona en el terreno baldío ubicado junto a un desarmadero de autos, donde fue hallado el cadáver.

Al ser detenida, Rosa dijo que Cejas fue a la quinta en la que estaban ella, su pareja y el padre de él, y que en un momento se tiró a la pileta y murió.

La mujer aseguró que ellos solamente "descartaron el cuerpo", detalló un vocero de la investigación, que consideró "poco creíble" esa versión.

De todos modos, como ese relato fue hecho ante la policía y no ante la Justicia, no tiene validez legal.

Allanamiento en la quinta

El martes por la tarde, la fiscal Rodríguez dispuso un allanamiento en la quinta donde se realizó la fiesta a la que concurrió Cejas. Allí fue donde quedó aprehendido el tercer sospechoso, Lino José Santiago Rosa, padre de la joven aprehendida antes. El hombre será indagado por el mismo delito que su hija y la pareja de ella.

Karina Cejas, hermana de la víctima, dijo que María Laura (37) fue invitada a un asado por un amigo llamado Martín, cuyo paradero aún no pudo ser establecido.

"Martin la pasó a buscar y la llevó a su casa de Moreno, que tiene pileta, para comer un asado. Iba a llevar a mi sobrina, pero ella no quiso. Vino a buscarla en una (camioneta) Fiorino azul", aseguró la mujer. Para ella, ese hombre "tiene algo que ver" con el crimen, y por eso "está escondido debajo de la tierra, prófugo".

"Él le había pegado a mi hermana varias veces. Él quería salir con mi hermana, nunca fue su novia, eran amigos. Se conocían hacía 20 años", dijo la mujer. "Quiero que aparezca Martín, él se la llevó. No sé si fue engañada, pero el que la buscó fue él", añadió.

El amigo habló por tv

El martes por la tarde, el buscado Martín dialogó telefónicamente con el programa Cortá por Lozano, del canal Telefe, y dijo que Cejas era “una amiga” a la que conocía “hace muchos años”.

“La pasé a buscar para invitarla a esta quinta, que es de un amigo nuestro en particular”, contó. "A las 2 de la mañana yo me voy de la quinta porque quería ir a bailar, pero ella dijo ´yo me quedo´. Desde esa noche no tuve más contacto con nadie”, aseguró.

Los investigadores buscan dar con el paradero de ese hombre, y aclararon que hasta el momento no hay ningún pedido de captura ni está imputado en la causa.

Qué dice la autopsia

Los resultados preliminares de la autopsia establecieron que la muerte de Cejas "se produjo en forma mediata y con periodo agónico".

En el mismo estudio forense, practicado en la morgue de General Rodríguez, se determinó que la mujer fue sufrió "asfixia mecánica por compresión extrínseca cervical" y que presentaba "múltiples lesiones contusas, con predominio en miembros superiores, inferiores abdomen y cabeza".

También estableció que fue abusada sexualmente y que, de acuerdo a la mecánica del hecho, el ataque fue cometido por dos o más personas y la víctima no presentaba signos de haberse defendido, añadieron las fuentes.

A su vez, la fiscal Rodríguez aguardaba los peritajes complementarios de ADN para saber si existe material genético de una tercera persona, además de los resultados para conocer si ingirió alguna droga o alcohol de manera involuntaria.

El cuerpo de Cejas fue hallado el domingo cerca de las 16 envuelto en un acolchado, atado con una soga y vestido con una bikini.

La mujer fue reconocida por los tatuajes y un piercing por su hermana, quien "dijo que salió con un hombre y que iban para una fiesta en una quinta en Moreno", añadió un investigador.

La fiscal Alejandra Rodríguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de General Rodríguez, ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para determinar cuántas personas dejaron el cuerpo en el descampado y no se descartan más detenciones.

"No era su pareja (el detenido). Se investiga si fue atacada por una o más personas", reteró la fuente consultada.