El presidente Alberto Fernández compartió este miércoles un almuerzo con intendentes de la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Exaltación de la Cruz. Según supo este diario el mandatario aprovechó la ocasión para convocarlos a "seguir trabajando juntos", les dijo que lo que le espera a la Argentina en 2023 es "un año de crecimiento", y les aseguró que "estamos en el camino correcto". Es la segunda reunión en menos de diez días con el Presidente en modo campaña.



Estuvieron presentes el intendente de Escobar, Carlos Ramil, el de Pilar, Federico Achaval; el de Salto, Ricardo Alessandro; el interino de Zárate, Ariel Ríos; el de San Pedro, Ramón Salazar; el Intendente interino de Colón, Pablo Pino; el de Exaltación en licencia, Diego Nannin, y el legislador provincial, Carlos Puglelli.



En encuentro con los intendentes de la segunda sección se dio en el marco de la presentación que hizo el Presidente de un spot con aroma "de campaña" en el que con su voz en off asegura comienza con una frase del exmandatario Mauricio Macri en Madrid en octubre pasado, donde indicaba que la Argentina "claramente, debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años". "¿Qué futuro puede tener un país que tiene un expresidente recorriendo el mundo diciendo que su pueblo es la sociedad más fracasada de los últimos 70 años?", expresó Fernández al respecto, tras escuchar esa frase de Macri a través de un teléfono celular. Y en el video dice: “Somos un pueblo maravilloso que habita una tierra que ofrece todo para un mejor futuro. Un futuro que ya empezó. Hay mucho más por vivir. Hagámoslo juntos”. Y critica a la oposición que "no aprecia la democracia" sino que quiere "un país para pocos". Compartió el video en sus redes sociales y amplió: "La Argentina de hoy trabaja para crecer. Brinda cada día más derechos, no los quita. Hace justicia social, no hace reuniones sociales con la Justicia. Construye el futuro, jamás critica los logros colectivos: los celebra".