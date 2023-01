El Argentina Open (ATP 250) se realizará entre el 13 y el 19 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Carlos Alcaraz, número uno del mundo, y el argentino Diego Schwartzman (25) competirán en el cuadro principal. ¿Qué tenistas jugarán y cómo comprar entradas? Se repartirán 626.595 dólares en premios .

El Argentina Open es uno de los dos torneos oficiales de la ATP que se juegan en nuestro país. El otro es el Córdoba Open, que este año se celebrará del 6 a 12 de febrero. Ambos se juegan sobre polvo de ladrillo y son categoría 250. En 2022, Juan Martín del Potro eligió esta competencia para retirarse: en su último partido, cayó 1-6 3-6 en la primera ronda ante su compatriota Federico Delbonis.

Cuadro principal del Argentina Open

Hasta el momento, se confirmó de manera oficial que Carlos Alcaraz (1 del mundo, campeón del US Open 2022), Diego Schwartzman (25, ex8), Dominic Thiem (99, ex3 y ganador del US Open 2020), Lorenzo Musetti (19) y Cameron Norrie (12) serán parte del cuadro principal del torneo. El listado final se publicará el 16 de enero, mientras que la Qualy —etapa clasificatoria— se jugará el sábado 11 y el domingo 12 de este mes, con entrada libre y gratuita. Casper Ruud (3), el vigente campeón, no competirá en Buenos Aires este año.

Entradas para Argentina Open 2023: precio y dónde comprarlas

Las entradas ya están a la venta a través del sitio web oficial de Ticketek. Los precios van desde los $1.900 hasta los $42.000 (entrada más cara de la final), dependiendo del día y la ubicación. También se puede acceder a un abono completo, cuyos valores oscilan entre $58.000 y $190.000. A todos los precios hay que sumarle el cargo por servicio, que varía en función de la entrada adquirida.

