La explosiva alianza entre el productor argentino Bizarrap y la cantante colombiana Shakira, que ayer estrenaron juntos la "Bzrp. Music Session #53", está batiendo récords de escuchas, reproducciones y streams.



La canción, subida a redes ayer, ya tiene 35 millones de visualizaciones en Youtube y se convirtió en la canción latina con mejor debut en la historia de esa plataforma, superando ampliamente a "Despacito RMX" que alcanzó 24,8 millones en 24 horas.



Además, la colaboración entre la estrella mundial colombiana y el fenómeno argentino Bizarrap tuvo el "mejor alcance" con 3,6 millones de reproducciones en la primera hora y la Music Session con más reproducciones de stream en menos de 24 horas.



Shakira se convirtió también en la artista femenina con el mejor debut (#1) en una Music Sessions.



Para esta Session, Bizarrap trabajó con el audio particular de sus sintetizadores y junto a Shakira buscaron un espíritu vinculado a los años 80 con sonidos característicos en una pista de hyper-pop moderno y a la vez nostálgico.



En la canción, Shakira apeló a la descarga confesional para escribir sus partes: "Esto es pa' que te mortifique', mastique' y trague', trague' y mastique'. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques", canta Shakira en relación a su ex, el futbolista Gerard Piqué, excompañero de Messi en el Barcelona, y con el que la colombiana tiene dos hijos.



"Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", frasea una estrofa del nuevo hit mundial.