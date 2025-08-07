Una persona murió y otras cinco resultaron heridas tras una salvaje pelea entre dos barras de clubes de fútbol colombianas en la previa al recital de la banda de cumbia argentina Damas Gratis. El evento, que se iba a desarrollar este miércoles en el Movistar Arena de Bogotá, fue suspendido.

La batalla campal se desató en la antesala al cierre de la gira internacional que llevaba adelante el grupo de música tropical liderado por Pablo Lescano. Una discusión entre dos grupos en las tribunas, cuyo origen no fue esclarecido, derivó en una fuerte pelea en cuestión de minutos. Volaron trompadas, navajazos y hasta se arrojaron objetos contundentes, según denunciaron los testigos. Algunas imágenes de la secuencia se hicieron virales en las redes sociales.

Las autoridades del estadio emitieron un comunicado en el que lamentaron lo sucedido y explicaron que suspendieron el recital “por motivos de seguridad” y para “proteger a los asistentes y colaboradores”. En tanto, el predio fue evacuado “para garantizar el bienestar de todos los presentes”.

Pese que los agresores fueron disuadidos y echados del Movistar Arena bogotano —no se informó si hubo detenciones—, los incidentes continuaron en los alrededores. Ante esta situación, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram: “Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”.

“Por otra parte —agregó— los hechos violentos sucedidos antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”.



Antes de finalizar, explicó que elaborará junto a los representantes del establecimiento, promotores del show, y autoridades de seguridad, un informe completo de "lo sucedido" para poder "establecer las responsabolidades". “La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”, completó.

“Tenemos el reporte de cinco personas heridas con armas cortopunzantes que están siendo atendidas en centros hospitalarios”, indicó por su parte la Policía Metropolitana en su comunicado oficial.



“En la parte interna, la organización logística y de seguridad fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes”, sostuvo. “Fue necesario el ingreso de la Policía Nacional con capacidades especializadas, con el fin de controlar la situación y permitir la salida de los asistentes”, expresaron.

El descargo de Pablo Lescano

Tras la tragedia, el cantante de cumbia, Pablo Lescano, expresó su conmoción por lo ocurrido. Lamentó la muerte de un fanático y los numerosos heridos. A través de un posteo en su cuenta de Instagram, el compositor escribió: “Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón”. Y agregó: "Muy triste por todo lo sucedido".

En la imagen que difundió habían adjuntas varias imágenes de capturas de pantalla de conversaciones en la que los fans se disculpaban con la banda y demostraban cómo los había afectado lo sucedido.

"Era un sueño poder verte, a ti y a tu banda, y por culpa de unos pocos pagamos todos. Qué triste, de verdad, justamente estaba cumpliendo años y ese era mi regalo”, lamentó uno de los fans del grupo.