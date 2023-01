Villa Carlos Paz pasó a formar parte del legado del escritor Ernesto Sábato que ingresó a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de Madrid, España.

La impronta española en la cultura literaria argentina es incomparable, ya que la influencia de dicho país es muy grande. Sin embargo, Argentina elaboró sus principales estructuras culturales durante el siglo XIX, cuando el peso cultural de España había disminuido y la cultura anglo-francesa estaba en auge.

Por ello, ante la lucha por la expresión argentina, aparecen varios propugnadores como Ernesto Sábato, quien señaló que para obtener una expresión literaria donde se unan la corrección con la fidelidad a una personalidad propia, hay que potenciar los matices emotivos de la lengua castellana.

El año que Sábato vivió en Córdoba

El libro de Pedro Solans cuenta cómo fue el paso del Sábato por las sierras cordobesas. En un principio el escritor comenzó a recoger testimonios de vecinos que habían compartido algunas vivencias con Ernesto durante el tiempo que estuvo viviendo allí.

La Tapera fue el refugio de Sabato,“un rancho que no tenía ni agua, ni luz, ni las condiciones mínimas. El escritor de 'El Túnel' había llegado a este paraje ubicado sobre las orillas del río Los Chorrillos, en Villa Carlos Paz, con su esposa Matilde y su hijo mayor, Jorge.

Doña Jovita, Lito García, Solans y Ernesto Sábato en El Pantanillo. Año 2002 - Autoría: Solans





El vínculo entre Solans y Sábato comenzó a través de cartas, hasta que en 2002 se conocieron. “Le escribí diciéndole que estaba trabajando sobre todo lo que había hallado en El Pantanillo y él me respondió. A partir de allí empezamos una relación epistolar: yo le mandaba textos, él me corregía y me contaba cosas de esa época”, comentó Solans en una entrevista.

El legado de Ernesto Sábato ha entrado a la Caja de las Letras

El día Miércoles a la mañana en Madrid, la primera obra del autor de ‘El Túnel’ y un poemario de su mujer fueron cedidos para la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Con ello, el escritor argentino Ernesto Sábato (1911-2011), premio Cervantes 1984, ha entrado en el Instituto Cervantes con un legado que quedó guardado en la caja de seguridad número 1.542.

Gentileza de la secretaría de turismo y deporte de villa carlos paz





La herencia está compuesta por el ejemplar de 'Uno y el Universo' (1945), un ejemplar de su ensayo 'Heterodoxia' (1952) o el poemario 'Cenizas y plegarias', de Matilde Sábato, fotografías, diversas cartas escritas a máquina y un ejemplar del libro 'El Pantanillo de Ernesto Sábato', escrito por el autor y periodista Pedro Jorge Solans.

Durante el evento estuvo presente el secretario de Turismo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, quien destacó : “La importancia de la conexión entre la cultura y el turismo, esto nos permite continuar con la política de la cultura turística y ofrecer a los turistas que visitan nuestra ciudad la posibilidad de conocer el paso de la vida de Ernesto Sábato”.

A sus palabras se sumó Esteban Avilés, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, al decir: “Ha sido un hecho trascendental para la cultura argentina y para Córdoba,



especialmente para Carlos Paz, porque es un reconocimiento a un autor que dejó una fuerte impronta en la ciudad y a través de su presencia fue un disparador para lo que fue el contexto turístico/cultural de la ciudad”.

Por otro lado, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, dijo que la recepción del legado fue un honor, ya que considera al autor como “una de las grandes voces de la literatura” hispanoamericana y quien dio el nombre a la biblioteca del Instituto Cervantes de Budapest, fue un firme defensor de los derechos y valores contrarios a la política dictatorial argentina.

Gentileza de la agencia Córdoba turismo

El escritor y cineasta Mario Sábato ha reivindicado la "cruzada por la moral y la justicia" que acometieron tanto su padre como el expresidente argentino Raúl Alfonsín, cuyo hijo, el embajador de Argentina en España, Ricardo Alfonsín, actuó como testigo de la entrega del legado.



Las gestiones para incluir el legado de Sábato a la cámara del Instituto Cervantes fueron iniciadas por la Municipalidad de Villa Carlos Paz años atrás, durante la intendencia de Esteban Avilés y las continuó el Intendente Daniel Gómez Gesteira, con el objetivo de seguir revalorizando la cultura de la ciudad y posicionándola a nivel internacional.



Los escritos de Sábato rescatan al renovado Parque Estancia La Quinta, que por ese entonces era una estancia jesuítica.

El ‘Camino del Escritor’, es una de las experiencias que brinda la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba

Gentileza de la secretaría de turismo y deporte de villa carlos paz