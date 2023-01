Carta abierta a Néstor Grindetti:



O es usted un ignorante, o es un mentiroso o bien lo único que le interesa es, sin ningún tipo de escrúpulos, llamar la atención con un tema sensible para la clase media y alta (tema del que no saben nada porque los mal informan desde los medios hegemónicos y por lo general no han visto un pobre en su vida) y así sacar votos para su candidatura a Gobernador de la provincia de Buenos Aires (por cierto que Dios nos libre ya que ningún inescrupuloso, mentiroso o ignorante puede ser un buen gobernador).

Los planes son trabajo, lo que no son es empleo registrado. Estoy al frente de dos comedores, un centro de salud, un centro de desarrollo infantil, un hogar de niñes judicializados, de dos farmacias comunitarias y podríamos seguir. En estas tareas que realizamos desde la Fundación Isla Maciel muchos/as de los trabajadores son beneficiarios/as del Potenciar Trabajo (Nación; Desarrollo), de Barrios bonaerenses (Provincia de Buenos Aires) o del entrenamiento para el trabajo (Nación; Ministerio de trabajo). No son planeros es María, Carolina, Emilia, Gabriel, Belén todas y todos por debajo de la línea de pobreza. El plan es, junto con la AUH, casi su único sustento. ¿Y usted ve como única salida dejarlos en la calle? Son mis vecinos, veo sus sufrimientos cada día, si a usted no le conmueve sus vidas a mí sí.

¿Si llega a gobernador le va a dar a María, a Emilia, a Gabriel, a Carolina empleo registrado? Sabe cómo le aplaudiría... pero usted sabe que no lo va a hacer porque no creen en la intervención del Estado, para ustedes todo lo arregla el mercado que siempre excluye a los pobres y nos terminan dejando sin pymes y sin trabajadores estatales.

Al revés, cuando ustedes gobernaron la Nación, lo que hicieron fue destruir sistemáticamente el empleo registrado y por eso ustedes no tuvieron más remedio que ampliar el número de planes porque si no el país explotaba.

Hoy, si bien falta mucho, aumenta el empleo registrado y no registrado.

El problema y usted lo sabe, por eso le llamo mentiroso e inescrupuloso, es que han querido y conseguido meter en la cabeza de muchos que quién "recibe un plan" es un vividor del Estado, un vago, es pobre porque quiere, no hace nada, hoy decir planero suena a vividor, a chanta, a caradura y ¿sabe? Tienen nombre porque también está Leonidas, Cintia, Barbara, Perla, que trabajan todos los días, a veces sábados y domingos, para cuidar de los/as vecinos/as pobres como ellas, cuatro horas diarias y muchas le ponen el pecho y laburan mucho más porque son solidarias/os y por eso reciben 30977 pesos. ¿Cuánto gana usted? Usted tiene más derechos que ellos? Eso piensa?

Le desafío a qué debatamos el tema en público, no tengo problema en ir a uno de esos programas donde ustedes son locales porque se que en esto tengo la verdad.

Y por si no acepta el debate, me sorprendería que lo haga, ojalá me calle la boca, le respondo ya al remanido argumento de que algunos no trabajan, que las organizaciones sociales los usan para la marchas, que compran dólares y no se cuánta cosa más. La respuesta es sencilla: los "planes" son políticas de Estado necesarias que existen de una u otra manera en todo el mundo (porque es deber de los gobiernos cuidar de los más pobres, por eso también le dije y vuelvo a decir ignorante) y por tanto lo que hay que hacer es mejorarlos en las fallas que puedan tener en su implementación pero nunca eliminarlos menos sin tener una alternativa porque Vanesa, Cielo, Carmen, también tienen que darles de comer a su hijos e hijas. No sólo usted come. Acuérdese de esto si llega a gobernador, Dios nos libre nuevamente, porque si no va a durar lo mismo que su correligionario ideológico López Murhy, porque sin trabajo vamos a tener más tiempo de marchar en las calles

PD.- Voto en Provincia de Buenos Aires, un voto menos para usted.





Francisco "Paco" Olveira integra el colectivo Curas en opción por los pobres