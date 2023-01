Ante la aparición de Bicibandido, el ciclista cuyos videos golpeando autos que obstaculizan las bicisendas se viralizaron esta semana, organizaciones de ciclistas alertaron sobre la violencia en las calles y reclamaron la acción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a las normas de tránsito, la educación vial y los controles para reducir riesgos y mejorar la convivencia en la vía pública.

“La violencia trae más violencia, por lo que provoca que la problemática escale sin límites. Repudiamos lo que se ve en el video, y puedo comprender a las personas agredidas porque, como ciclistas, sufrimos constantemente la violencia implícita y explícita, mayormente de parte de quien puede hacer mucho daño”, dijeron a Página/12 desde la organización Bicivilizados.

“Lo que está haciendo este muchacho lo debería estar haciendo una organización del Estado: deberían circular controladores que hagan lo que él intenta hacer pero de una mejor manera”, dijo por su parte Luis Bruno Ceccato, fundador de Bicicleteadas Zen. También dijo estar en contra de “todo tipo de agresión y de violencia, que se ve de ambas partes en la calle”.

Ambos destacaron, además, la necesidad de fortalecer las campañas y acciones de educación vial. “Hay que resaltar la facilidad que existe para obtener una licencia de conducir automotor, y también que en las calles no se conocen los derechos de los ciclistas”, sumó Néstor Sebastián, de Acu Bici.

El grupo de @bicicleteadaszen en uno de los paseos (Foto gentileza)

Y ejemplificó: “Los ciclistas en la Ciudad tenemos el derecho a la lentitud, no estamos obligados a circular a ninguna velocidad mínima, algo que no se conoce ni se respeta, y que genera riesgos, ya que la mayoría de incidentes, fallecidos y lesionados graves ocurren al momento del sobrepaso de un automotor a los ciclistas”.



Todos coincidieron en la importancia de implementar normas de tránsito más claras y más rígidas, con penalidades más importantes. Una medida efectiva sería, por ejemplo, implementar la Ley de Alcohol Cero en la Ciudad, donde todavía hay una tolerancia de 0,5 de alcohol en sangre, sugirieron.

BiciBandido: ¿justiciero o delincuente?

Algunas de las situaciones de violencia que atraviesan los ciclistas a diario en las calles porteñas pueden verse reflejadas en los videos del BiciBandido, que fue repudiado en las redes por intentar combatir la situación con métodos que incluyeron increpar conductores, pegar bocinazos, chocar autos, rayarlos y romper espejos retrovisores.

“Esos videos son viejos, lo que se viralizó es un compilado. Ya no hago eso hace más de dos años, está mal y es violento, pero quedó el archivo y se sigue moviendo en las redes sociales", dijo Christian, el bandido de las ciclovías. "Sé que no se puede contestar con violencia a la violencia que se recibe día a día en la calle. Estoy arrepentido y muy angustiado, recibo amenazas y se filtró mi número de documento, mi dirección, mi domicilio, mi número de teléfono y también el de mis familiares”; contó a Página/12 el hombre de 37 años.

También relató que comenzó a recorrer la Ciudad con una GoPro en el pecho después de haber sufrido un incidente a bordo de la bicicleta, en una ocasión en la que un camión se le tiró encima y, si él no se subía a la vereda, “me pasaba por arriba”.

“El objetivo nació de querer mostrar lo que sufría andando en una ciclovía o en una calle normal. Me han llegado a decir ‘si quiero te choco’ y a uno, que está desprotegido y que no tiene una carrocería, le da mucha impotencia y muchas veces no se puede controlar. Cuando ponen en riesgo la vida de uno es difícil controlarse”, agregó.

La violencia en las calles porteñas

Las organizaciones de ciclistas coincidieron en afirmar que la violencia en las calles porteñas es un fenómeno que involucra a todos los actores del tránsito, no solo a los ciclistas y automovilistas, sino también a los peatones, motociclistas, colectiveros, camioneros y demás.

No obstante, destacaron que la diferencia de la problemática que invade a quienes circulan en bicicleta es su vulnerabilidad, que se asemeja a la de un peatón. Y también la falta de empatía por parte del resto de los actores, quienes parecen no tener en cuenta que los ciclistas tienen derecho a circular, tanto en las ciclovías como en las calles que no cuentan con carriles especiales, y parecen no prestar atención al grado de responsabilidad que implica manejar cada medio de transporte.

“El clima que se vive involucra a todos, aunque lo que pasa con nosotros es más grave porque nos matan”, dijo Ceccato, quien fundó Bicicletadas Zen luego de que su pareja, Marcela Bimonte, muriera atropellada por un auto en enero pasado en los Bosques de Palermo.

Agregó que “es un tema que atraviesa la ética y la moral, y que va más allá de las normas de tránsito”, mientras que invitó a asistir a una “Bicicletada” que realizará la organización el próximo domingo a las 10 en el Planetario con el fin de concientizar sobre “la falta del registro del otro” que hay en las calles.