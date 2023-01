Los Gladiadores perdieron este viernes en su debut del Mundial de handball por un contundente 29-19 contra Países Bajos y buscarán revancha el domingo, desde las 16:30 (televisación de TyC Sports) ante Noruega por la segunda fecha del Grupo F.

El equipo dirigido por Guillermo Milano inició su 14º participación mundialista consecutiva con la ilusión de superar el histórico undécimo puesto obtenido en la última edición de Egipto 2021, pero el elenco naranja, que hacía su debut mundialista, fue muy superior en el inicio del certamen que se celebra entre Polonia y Suecia.

Diego Simonet y sus cinco tantos -goleador del equipo junto al nicoleño James Parker- no fueron suficientes para doblegar a Países Bajos, que se metió en el torneo por una invitación de la Federación Internacional de Handball como reconocimiento a su mejoría reciente en la disciplina (también se la dieron a Eslovenia).

El partido disputado en el Tauron Arena de la ciudad polaca de Cracovia se catalogó en la previa como el duelo entre dos de los mejores centrales del mundo, el porteño Diego Simonet y el neerlandés Luc Steins, pero la balanza se inclinó claramente del lado del europeo que encontró mucha más ayuda en sus compañeros que el albiceleste.

Gran parte de esa ayuda vino de parte del arquero naranja Bart Ravensbergen, vital para que los suyos saquen diferencia desde temprano con su espectacular arranque de partido.

Pero tras encontrarse 6-12 abajo, Los Gladiadores brindaron una de sus habituales reacciones anímicas para meterse en partido cuando peor pintaban las cosas. Poco a poco, el equipo de Milano fue encontrando la fórmula para cerrar los caminos en defensa a Steins y, junto a la aparición goleadora del pivot Lucas Moscariello, Argentina llegó a ponerse a dos: 11-13.

Una distancia que hubiera sido menor si el lejano lanzamiento de Pedro Martínez Camí al arco vacío no se hubiera estrellado en el palo para desgracia albiceleste, que finamente se marchó al descanso abajo por 11-14.

El paso por los vestuarios no le sentó bien a Argentina, como reflejó el único gol que anotó en los primeros once minutos de la reanudación. La sequía no fue desaprovechada por Países Bajos y se puso arriba por 19-12, convirtiendo en imposible cualquier tipo de remontada.

Para colmo argentino, Ravensbergen siguió haciendo de las suyas y terminó el partido con la friolera de 19 atajadas. Incluso se dio el lujo de sentenciar definitivamente la historia con un gol de arco a arco a falta de cinco minutos para el final.

Los Gladiadores volverán a jugar este domingo ante Noruega mientras que el tercer y último de la zona se jugará el martes 17 ante Macedonia del Norte (a las 14), siempre en Cracovia. Los tres primeros del grupo avanzarán a segunda ronda la segunda ronda de grupos.

Síntesis del partido

19 ARGENTINA: Maciel (-); Cangiani (2), Vainstein (-), Diego Simonet (5), Parker (5), Ignacio Pizarro (1) y Moscariello (2) -equipo inicial- Bar (ps), Fede Pizarro (-), Pablo Simonet (3, 2p), Lombardi (-), Carro (-), Martínez Camí (1), Ramiro Martínez (-), Barceló (-) y Bonanno (-).

29 PAÍSES BAJOS: Ravensbergen (1); Steins (3), Smits (7, 3p), Benghanem (1), Schoenaker (-), Baijens (4) y Boomhouwer (2) -equipo inicial- Arjan Versteijnen (ps), Stavast (2), Ten Velde (-), Kooijman (-), Sluijters (-), Schagen (6), Niels Versteijnen (-) y Jansen (3).