El delantero Walter Mazzantti es la nueva incorporación de Huracán y se sumará al equipo de Parque Patricios para disputar el certamen de la Liga Profesional (LPF) y la Copa Libertadores.



El anuncio del arribo del ex jugador de Atlanta y Tigre, de 26 años, lo dio el propio técnico del Globo, Diego Dabove.



"Ya está (Walter) Mazzantti. Intentaremos buscar a alguien por afuera para reemplazar a (Benjamín) Garré. Y también un puntero más", adelantó el entrenador a Radio La Red.



Mazzantti viene desde Huachipato de Chile, club en el que actuó durante las dos últimas temporadas y media.



Hasta el momento, el Globo acumula seis jugadores nuevos en este mercado de pases. Además del apuntado delantero, también arribaron los defensores Joaquín Novillo (Colón de Santa Fe) y Gastón Sauro (Sarmiento de Junín); el marcador de punta Fernando Torrent (Rosario Central); el volante ofensivo Valentín Burgoa (Godoy Cruz de Mendoza) y el mediocampista defensivo Lucas Castro (Sarmiento de Junín).



En tanto, el mediapunta Juan Garro, quien regresó este verano desde Newell’s Old Boys, no continuará en el equipo de Parque Patricios por decisión propia. El jugador ya le comunicó su intención al cuerpo técnico del Globo.



Este sábado, a partir de las 9, el primer equipo jugará un amistoso ante Sarmiento de Junín, en el predio La Quemita.



Huracán hará su estreno en la temporada en el compromiso que asumirá el viernes 27 ante Defensa y Justicia, por la primera fecha de la LPF.