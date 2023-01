Gabriel Heinze lleva dos meses trabajando en Newell’s pero recién esta noche se reencontrará con los hinchas. El equipo juega amistoso con Godoy Cruz en el Coloso para darle el recibimiento al ídolo que volvió para asumir la dirección técnica del primer equipo. Hay venta de entradas en las boleterías tanto para socios como para no socios del club. Ayer llegó el paraguayo Jorge Recalde para firmar y se acordó el pase a préstamo de Julián Fernández a Lanús.

El debut de local de Newell’s en Liga Profesional será en la segunda fecha, el viernes 3 de febrero ante Vélez. Pero la bienvenida a Heinze no se demorará. La dirigencia organizó partido amistoso para esta noche con público en el Coloso del Parque para que el Gringo reciba la ovación de su público. Es que su vuelta a la institución para asumir como entrenador del primer equipo encontró un apoyo unánime en los hinchas.

Pero Heinze deberá prestar atención al partido dado que el equipo a se encuentra a dos semanas del debut en la nueva temporada. Las bajas por lesión y la llegada de refuerzos que aún no están en plenitud física llevan al entrenador a poner hoy un equipo que está lejos del ideal. Entre lo que tiene disponible Heinze, esta noche la alineación sería con Hoyos; Méndez, Ditta, Velázquez, Pittón; Balzi, Sforza, Gómez; Jaime, Reasco, Sordo. Brian Aguirre está ausente por viajar para jugar el Sudamericano Sub 20 en Colombia, al tiempo que hoy Fernández no participará del encuentro dado que tiene todo acordado para pasar a Lanús a préstamo por un año.

Por otra parte, ayer llegó a la ciudad el paraguayo Recalde, pero el delantero ex Olimpia no hizo pretemporada y su inserción en el equipo titular será progresiva. Firma vínculo con el club por dos temporadas.

El partido no será televisado y los socios pagarán entrada para ingresar. Las boleterías del Coloso del Parque venderán para socios populares a 1500 pesos y plateas desde los 2500, según la ubicación. Mientras que para no socios la popular tiene un costo de 2500 pesos y las plateas a partir de los 3500 pesos. La platea inferior que da espaldas al Museo estará inhabilitada por refacciones en los palcos. Y los menores de 7 años no pagan entrada. El expendio es hasta las 20, hora de inicio del juego.