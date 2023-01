No hay vuelta que darle al asunto: las mujeres hermosas e imposibles son las que pierden a los caballeros y según mi experiencia basada en estadísticas de urbanidad, los vuelven más idiotas. Mi padre deslizaba con esa brutalidad de campo: “Hay que buscarse una novia fea, así no te la mira nadie. Si conseguís una mujer bonita, que sea de noche y en barrios apartados. Si la mujer de tu amigo te busca y además es linda, rajale al asunto: vas a mancar una amistad y además ella, seguramente, tarde o temprano, te va a deschavar". Pero lo primero es lo más importante y el mundo está lleno de mujeres como para fijarse en una conocida. “Rajale a lo que viene en un envase lujoso: hay gato encerrado. Las mujeres lindas y pobres son las que más sufren: no tienen conocidos que las acamalen y además tienen que poner el lomo para laburar si resulta que son decentes. Por eso hay tantos tangos que hablan de la perdición de las mujeres. Y no es perdición: es hambre”.

Culminados estos dichos, se arreglaba el pelo a lo Glostora y se iba a jugar al club, de donde regresaba por la noche, con olor a nicotina. Era encantador mi viejo. Pero una bestia totalitaria de la década peronista: jamás me pegó ni atinó siquiera. No era eso. Creía saber más de la cuenta. Se enojaba cuando me veía en offside con algún rango femenino. Le molestaban las cosas de un extremo artificio -el amor eterno, por ejemplo- con una suerte de indefinible malestar. O las tácticas de un compromiso dudoso que según él acaban después de la primera visita a un amueblado, pero continúan por necesidad fisiológica de ambos.

Aquello le repugnaba. “Lo mejor es buscarse una hembra para esos momentos que seguir adelante con un idilio de novela, pura mentira que termina en el matrimonio”. Le perturbaba verme atontado por una dama o bien que me saquen del lugar personal, del cetro que él aseguraba que yo poseía, aunque nunca me preguntó por los recovecos de mi alma. Daba por seguro que su hijo era libre, heterosexual y que iba a llegar muy lejos. “No te rajés de este país así nomás; salvo que sea por una mujer adinerada que te invite a vivir en Europa, que juegues al fóbal y te hagas millonario o te busque la policía”, me decía.

Mi padrino, entretanto, parte de la otra mitad de este asunto, montaba una bici de carrera que yo le envidiaba. Además de su liviandad y hierros firmes ostentaba en el caño calcomanías de señoritas semidesnudas. “Las minas, flaco, son un problema para cualquiera: hay que tocar y rajar, siempre. Las que viven casadas son peligrosas pero te dan un toque de aventura, pero nunca se sabe si uno va a toparse con un marido celoso y armado. Las mujeres buenas van al cielo, las malas a cualquier parte. Y a veces te usan para darles celos. Las mejores son las solitarias que han perdido un amor y están desesperadas en silencio: a esas apuntale que se te regalan y si además son un churro, mejor todavía. Si guardan algún secreto y vos lo descubrís, jugales con la vergüenza. Las que lo saben todo son peligrosas, mejor las mansitas que se deslumbran con alguna pavada que inventas a pura parla. Se garcha más con la lengua que con el 'amigo' de abajo”.

Intervenía aquí mi padre: “Mirá, una cosa es estar engrillado como estamos nosotros con nuestras esposas, y otra es todo el tiempo con todas las que se te cruzan. Mucho dulce pica los dientes. No te olvides que el hombre es el cazador y la mujer la presa”. Acotaba mi padrino: “El hombre es fuego, la mujer estopa: viene el diablo y sopla. La mujer y la mentira nacieron el mismo día. Niños y mujeres, más disgustos que placeres”. Y ambos festejaban.

Yo los miraba alelado: era un pibe, por lo tanto ¿un estorbo para ellos? ¿Y sus esposas, mi madre misma a qué categoría de mujer pertenecían? ¿Habían salido de las entrañas de la Virgen María? Mi padre una vez repuesto de su sonrisa continuaba: “Si una mina te sorprende en un renuncio negá todo… que es una prima, que te fijaste mal, que era mi hermana. En los bailes hay que andar con cuidado porque es el lugar donde se mezcla la hacienda más que en ningún otro”.

Mi padrino asentía, pucho en la boca: “Y ahora el mayor de los secretos a voces que nunca se dice: las esposas por lo general saben, intuyen todo, no sé cómo hacen pero adivinan, consultan, te hacen seguir, se enredan, se enmarañan en chimentos: hay que echarles en cara alguna cosa fulera que hicieron: por ejemplo, nos ardieron la mejor camisa al planchar o se les quema la comida muy seguido o recordarles que dejen de tomar tanta pastilla que las pone bobas y confundirlas: un poco de gritos y un poco de cariño”.

“Bajo las sábanas todo se arregla”, pontificaba mi viejo. Y ambos, en el atardecer de verano, satisfechos de haber inculcado al pequeño las máximas para sobrevivir al mundo inhóspito, extraordinario del amor y sus correrías con mujeres hermosas, parecían dos figuras de un libro de filosofía colonial, dos expertos en el arte de sobrevivir entre la pobreza, el trabajo en las fábricas, el herraje de estar en matrimonio y la ensoñada idea de poder escapar algún día de esta cárcel donde dominan los ganadores, los del centro, los que se pasean en autos deportivos y son señores de la bacanal que nada tienen que explicar a nadie porque son dueños de todo, de sus vidas; tienen dinero, hacen lo que quieren, bancarrotas o riquezas pero siempre dueños del asunto: la vida enigmática, la cueva de tesoros fabulosos donde habitan las mujeres más bonitas.

Mi viejo y mi padrino, ahora lo comprendo, eran mendigos barriales de aquellas trampas, pero eficaces en su modestia, alardeaban con lo poco o mucho que habían sabido conseguir. “Las minas hermosas son los laureles del Himno Nacional Argentino, ¿no, compadre?,” suelta como final mi padrino, antes de despedirse empujando su bici hacia el horizonte que ya se insinúa como parte de la noche que se nos vino bien encima. Luego, mi viejo caminando a mi lado me habla de los pajaritos que llegan de la isla para dormir, de los Reyes que se aproximan pero que esta vez no pasarán por casa y de la cena que nos espera.

Mi padre y mi padrino volverían a morirse si me vieran ahora, depilándome con la maquinita eléctrica, el vestido rojo de matelasé y tafetán sobre la silla, listo para salir a divertirme. Drag Queen nos llaman, pero yo prefiero, como decía Federico García Lorca, la hermosa e inquietante denominación tan alucinantemente mágica: soy una marica, una hermosa mariquita.

