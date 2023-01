TEATRO

Las malas influencias

Laura recibe un llamado de Camila, una ex-compañera de la facultad, su mejor amiga de esa época. Se alejaron hace muchos años. Laura ahora vive con sus padres en Bolívar y ayuda en la ferretería familiar mientras intenta publicar algunas notas y relatos en revistas digitales. Mientras tanto Camila disfruta de su fama, trabaja con muchas marcas y sus redes crecen día a día. Se reencuentran una mañana en el departamento de Camila. Ella tiene una propuesta, pero ante todo tiene la necesidad de que Laura vuelva a estar en su mundo. Ambas se necesitan pero se lastiman. Una relación tóxica. Una creación de dos. Una obra escrita y dirigida por Nicolás Teté. Con Luciana Grasso y Nazarena Pereyra Rozas. Las entradas de esta función son gratuitas, y se retiran una hora antes por boletería.

Miércoles 18, a las 20, en el Patio del Aljibe del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

La mirada de quién

En un cuarto de algún hotel en la selva misionera un grupo de bichos urbanos con obsesiones artísticas y vínculos enviciados intenta llevar adelante la filmación de una película. Casi invisible, convive con ellos Anahí, una mujer nativa que ocupa la habitación como forma de protesta por una demanda de tierras. Obligados a mirarse entre sí, avanzan a los tumbos, como encerrados en una habitación caleidoscópica que mezcla todas las miradas en un punto infinito. En ese punto último donde ya no hay ley, pero sí poesía. La dirección está a cargo de Pablo Chao, mientras que la dramaturgia es de Alejandro Schiappacasse. Con Lorena Damonte, Veronica Hassan, Adriano La Croce, Toya Montoya, Alejandro Schiappacasse. Desde el jueves 9.

Jueves de febrero, a las 21, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $2300.

MÚSICA

Intro

A diez años de su edición original, en formato libro con las letras de los temas y acompañado por un DVD –o viceversa–, se anuncia finalmente la edición en redes de un trabajo que funciona sin lugar a dudas como la mejor introducción a la obra del cantautor uruguayo Fernando Cabrera. Originalmente registrado en los estudios Ion, en Buenos Aires, y editado en Uruguay por el sello Ayuí, se trata de un recital en el que el cantante recorre desde sus primeras composiciones hasta las más recientes, pasando tambien por una versión de “Muchacha ojos de papel”, del primer disco de Almendra (uno de los discos preferidos de Cabrera), y “El tunge le”, un clásico de su mentor Eduardo Mateo, acompañado por Kevin Johansen. Para celebrar el relanzamiento, Cabrera se estará presentando el próximo domingo 22 en el Konex, donde contará con la compañía del músico uruguayo Diego Cotelo (ex-Perotá Chingó) y Johansen está anunciado como invitado, tal vez para replicar su aparición en la grabación original.

Panopticom

Con la primera Luna llena del nuevo año, Peter Gabriel dio a conocer el primer simple del que será su próximo disco, i/o. Así es el título, con minúsculas y una barra en el medio que rompe (pero no tanto) su costumbre de discos bautizados con palabras de dos letras. Su anterior trabajo con nuevas canciones había sido Us, editado en 2002, dejando entre uno y otro un silencio de dos décadas que fue llenando con álbums en vivo, discos de versiones (Scratch My Back, 2010), de orquestaciones de sus temas (New Blood, 2011), y grandes éxitos varios. Pero la espera parece haber terminado, y ya se están vendiendo las entradas para la gira presentación europea del nuevo trabajo, cuyos próximos simples irán llegando siguiendo las fases de la Luna.

ONLINE

Cowboy de Copenhague

La última locura del danés Nicolas Winding Refn (Pusher, Drive) tiene varios puntos de contacto con su miniserie de quince horas Too Old to Die Young, todavía disponible en Amazon Prime Video. Aquí también hay varios personajes y bandas enfrentadas en un círculo creciente de violencia, pero en el regreso al terruño (se trata de su primera producción danesa en mucho tiempo), el realizador nacido en Copenhague retrata el universo de una familia de inmigrantes albaneses dedicada a la explotación sexual de un grupo de chicas, atrapadas en la más ilegal de la redes de trata. Allí aterriza Miu (Angela Bundalovic), una muchacha de quien se dice que posee poderes sanadores, utilizada por la matriarca de los proxenetas como talismán humano para quedar embarazada. Los seis capítulos ya están disponibles en Netflix, un despliegue imparable de luces de neón rojas y azules, los paneos más largos del universo audiovisual y la negativa a amoldarse a los rituales de las narraciones más convencionales.

Velma

La nueva serie animada de HBO Max es un relato de origen centrado en Velma Dinkley, la chica “inteligente” de la banda de Scooby-Doo. Pero no, no se trata de un producto destinado a los más pequeños: el tráiler muestra los elementos adultos de la trama. Signo de los tiempos, el gran cambio es de piel. En palabras de Mindy Kaling, responsable de aportar la voz original del personaje en la serie de diez episodios, “la esencia de Velma no está ligada a su blancura. Y me identifico mucho con el personaje, así que, ¿por qué no hacerla estadounidense de origen indio?”. Más allá de la mutación, lo que permanece son los casos detectivescos, que ahora implican asesinatos y otras yerbas “para grandes”.

CINE

Terrifier 2

El último fenómeno del cine de terror de bajo presupuesto llegó a las salas de cine argentinas antecedido por varias anécdotas de desmayos y vómitos en plenas proyecciones en su país de origen, los Estados Unidos. Más allá del efecto publicitario evidente, lo cierto es que esta secuela de Terrifier, dirigida como la original por Damien Leone, no les hace asco a los efectos especiales de la vieja guardia. La historia del payaso Art y su seguidilla de asesinatos en plena celebración de Halloween podría describirse como una reversión de Screamy otros slashers autoconscientes como si hubiera sido filmada por el italiano Lucio Fulci. En otras palabras: la cámara no esquiva los detalles más sanguinolentos de los cortes, quebradas y mutilaciones. Podrá pensarse con algo de razón que los 140 minutos de duración son un tanto excesivos, pero más allá del alto metraje y las actuaciones, que por momentos se sienten mecánicas, hay algo en el desenfado de Leone que redondea una propuesta muy atractiva.

Tres deseos para Cenicienta

Esta versión del clásico cuento de hadas, llegada de tierras noruegas, retoma las ideas centrales del cuento original y vuelve al guion del film homónimo producido en Checoslovaquia en 1973. La historia no se corre de la trama harto conocida: Cenicienta lava, barre y cocina para su molesta madrastra, hasta que conoce a un príncipe del cual queda prendada (y viceversa). La mayor variación de esta adaptación, dirigida por Cecilie A. Mosli, como así también la de la clásica película de Frantisek Pavlícek, es la aparición de tres nueces mágicas que permiten los encuentros sentimentales y la aventura. La protagonista es la cantante pop y modelo noruega Astrid S., que hace su debut en la gran pantalla.

TV

Andrea Camilleri en Europa Europa

Bajo el título global Érase una vez en Vigata –la ciudad siciliana ficticia imaginada por el escritor italiano Andrea Camilleri, creador del célebre comisario Montalbano–, la señal Europa Europa ofrece tres telefilms producidos con gran despliegue histórico por la Rai. En todos los casos, se trata de sendas adaptaciones de las primeras novelas de Camilleri, cuyo trasfondo es el siglo XIX, comenzando por El movimiento del caballo, en la cual un joven inspector se ve envuelto en una imparable serie de crímenes, transformados rápidamente en un complot de las fuerzas vivas de Vigata pergeñados en contra suya. Una semana más tarde, La temporada de caza describe las tragedias que comienzan a asolar a una familia de nobles, los Peluso. Finalmente, La concesión del teléfono pone frente a frente a un grupo de personajes poderosos, incluyendo familiares intrigantes, ante la posibilidad de disponer de una novedosa tecnología: una línea telefónica.

Miércoles 11, 18 y 25 a las 22, por Europa Europa.

Blinded: Those Who Kill

La segunda y última temporada del thriller danés está de estreno en la pantalla de TNT. Nuevamente con la criminóloga especializada en perfiles psicológicos Louise Bergstein en el centro del relato, los relucientes episodios se centran en la difícil resolución de varios homicidios ocurridos tiempo atrás, cuando un asesino en serie mató a tres jóvenes sin dejar ni una sola pista. En el presente, la madre de una de las víctimas, enferma de un mal incurable, toca la puerta de la protagonista e intenta revivir el caso. Colaborando nuevamente con la policía, Louise descubre un patrón en los asesinatos y la persecución del criminal se intensifica cuando este vuelve a atacar.

Sábados a las 23, por TNT Series.