A seis años de su creación, la aplicación SheTaxi, que conecta a usuarios y usuarias del servicio con conductoras mujeres suma nuevos desafíos. Para este 2023, la idea de expansión apunta a un nuevo diseño, con más posibilidades de viajar al gusto de cada uno. La novedad que está a punto de concretarse tiene que ver con viajes más económicos y sustentables: EcoShe invita a darle a los pasajeros la posibilidad de viajes compartidos. "Existirá, dentro de esta nueva herramienta, una modalidad que resolverá en mayor medida el regreso a casa los fines de semana", adelantaron. La comunidad sorora y organizada también busca crecer con más conductoras e invita a sumarse a quienes tengan "espíritu de colaboración, les guste trabajar en equipo, y quieran ganar experiencia en su área laboral, dentro de la plataforma", que ya usan miles de personas más allá de los límites de Rosario, donde fue creada por María Eva Juncos, en diciembre de 2016.

Con 300 conductoras activas en Rosario, en los últimos años, SheTaxi se expendió con taxis y remises hacia otros territorios y se sumaron unas 150 trabajadoras en Córdoba; una docena en Venado Tuerto; otras 15 en la ciudad de Santa Fe y meses atrás también desembarcaron en Casilda. Solamente durante 2022, la aplicación sumó 827.523 solicitudes de usuarios y usuarias que necesitaban un taxi para trasladarse. De ese total, la demanda dejó sin respuesta a 327.850 pedidos. Esos son los datos por los que buscan ampliar el equipo.

Seguridad, confianza y respeto, son algunos de los beneficios que ofrece la aplicación que se puede descargar en cualquier aparato celular para hacer el pedido. En sus redes, aclaran que es "gratuita, que no recibe ingresos por sus servicios, ni de las personas usuarias que viajan, ni de conductoras. Esto es así gracias al trabajo voluntario de las personas que formamos la plataforma".

María Eva Juncos se enorgullece. "A medida que la app va necesitando todo lo que un producto tecnológico requiere, van apareciendo personas como Pablo, el programador, y equipos como el Met de Córdoba, que son mujeres de tecnología, pasajeras y demás. Fue como que nos encontramos y nos necesitábamos tanto", señaló sobre todo lo que planea SheTaxi para renovar la app este año.

Una de las novedades de este año será EcoShe, "un viaje compartido que sea más económico, más amigable con el medio ambiente -para combatir la circulación innecesaria-, y que esa acción de compartir un vehículo impacte de manera positiva, en tiempo real. Es todo un desafío, que se está puliendo", dijo María Eva. Para esa opción, habrá dos modalidades: una será que desde cualquier punto de la ciudad una persona pueda subirse cuando la aplicación matchea si los orígenes y destinos son cercanos, y se comparte viaje. La otra tiene que ver con lo que sucede los fines de semana en zonas determinadas, como puede ser Pichincha o avenida Pellegrini.

"El regreso a casa desde esos lugares genera un punto neurálgico desde donde se producen varios pedidos al mismo tiempo, pero no lo estamos optimizando como recurso, porque hay una persona para un taxi y otra para otro. El EcoShe va a proponer una parada virtual para este tipo de situaciones, entonces para usuarios y usuarias que quieran compartir se les va a dar la opción de acercarse a un punto con taxi asignado. Para ello ya habrá que ser usuario/a frecuente. Entonces un coche va a resolver no una situación, sino cuatro que van a destinos cercanos", pero todo será una elección de los/las pasajeros/as de cada perfil, incluso con cuántas personas compartir. "Creemos que es una buena opción para muchas chicas que transitan a esa hora y tienen que caminar a veces varias cuadras", dijo la creadora de la app que busca responder a las nuevas demandas y necesidades.

Entre otras cosas, mencionó "las gestiones que iniciamos en julio de 2021 solicitando otorgamientos de nuevas licencias con perspectiva de género de alguna manera lograron que se replique en las ciudades de Córdoba y Santa Fe, porque en Rosario las conductoras somos pioneras en esto de tomar la iniciativa, pero también nos caracterizamos porque no pedir permiso, dentro de lo normado y jurídico, porque entendemos que no lo necesitamos, tenemos experiencia y no permitimos el atropello", valoró, aunque aseguró que "falta mucho en materia de género". También recordó lo que sucede en la parada de la terminal de colectivos, donde hace un mes una conductora de She tuvo problemas con taxistas varones por ir a buscar a una pasajera y apuntó a que pedirán "un pequeño espacio para ascenso y descenso seguro, de un solo auto, para dar seguridad y trabajar sobre la paz".

SheTaxi también cuenta con 14 conductoras instructoras para "preparar a las nuevas trabajadoras que van a empezar a salir. La idea es que se cuiden, usen la tecnología, sepan dónde estar, cómo actuar y responder al espíritu del taxi". Al mismo tiempo, Juncos valoró que sería importante implementar otras tecnologías como "el lector de huella digital que tendría que ser implementado mediante los datos que tiene el Renaper, por la nación, para que quede un registro".