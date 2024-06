El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, continúa con la decisión de consolidar el Pacto de Güemes, el documento que se firmará el próximo 17 de junio, fecha en la que se conmemora el aniversario del fallecimiento del héroe nacional Martín Miguel de Güemes. Ayer logró el apoyo de los gremios, encabezados por el secretario general de la CGT en Salta, Carlos Rodas, en una reunión con más de 20 representantes sindicales de toda la provincia.

El Pacto se enfoca en los puntos considerados claves para el desarrollo de Salta, principalmente, las inversiones en infraestructura que contaban con financiamiento del Estado nacional. Si bien los gremios estuvieron de acuerdo en acompoñar el pedido de fondos, el respaldo mayoritario que cosechó la propuesta del gobernador por parte del sector gremial estuvo en gran medida motivado por el rechazo generalizado hacia el gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

La de ayer fue la segunda reunión convocada por Sáenz en el camino de sumar respaldo al Pacto, la primera fue con los ex gobernadores Juan Manuel Urtubey y Juan Carlos Romero, actual senador nacional mileista.

En el encuentro con los gremios Sáenz estuvo acompañado en la cabecera por el vicegobernador Antonio Marocco; el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, y el secretario general de la CGT en Salta. El mandatario aseguró que el borrador del documento no tiene "nada que ver con cuestiones ideológicas", sino que se trata de un Pacto que ayuda a "pelear" por obras.

"Lo que queremos hacer el 17 de junio, en memoria del general Martín Miguel de Güemes, es decirle al Presidente que estas obras son necesarias para que nuestro pueblo crezca de una vez por todas, para que no tengamos que seguir mendigando, porque tenemos recursos naturales, alimento, pero no tenemos las mismas posibilidades que sí hay en el centro del país", expresó el gobernador.

Fiel a su discurso ligado al federalismo y a la necesidad de mostrar coraje, Sáenz manifestó: "No solo me preocupo, sino que me ocupo". Como ejemplo, calificó de "inhumano dejar a la gente sin los medicamentos oncológicos de un día para el otro". Desde que La Libertad Avanza asumió su gestión se paralizó la entrega de medicamentos a pacientes con cáncer, enfermedades poco frecuentes y crónicas.

Sáenz invitó a las y los gremialistas a trabajar juntos: "muchas veces lo hicimos en la pandemia, y en tantas otras cosas más, que demuestran claramente que somos humanos, que sentimos el dolor de la gente, y que sentimos que la gente la está pasando mal. Entonces, les pido que me acompañen en esto, y yo los voy a acompañar en lo que los pueda acompañar".

Rodas dijo que el gobernador presentó un proyecto de obras que "son importantes para la provincia", y por otro lado, el documento "no tiene ningún tipo de artículos que vayan en contra de los trabajadores ni en contra de las pequeñas y medianas empresas". Rodas afirmó que la propuesta de Sáenz "nada tiene nada que ver con el Pacto de Mayo que quería hacer el Presidente", ya que el gobernador reconoció y vio "toda la situación que provoca esta política errónea del gobierno nacional".

El dirigente de la CGT dijo que ahora analizarán el borrador pero sostuvo que todo lo que sea "para construir, para el crecimiento, para la tranquilidad y que sea fuente de trabajo en Salta, se va a estar apoyando". En tanto, el secretario general de la UPCN, Gustavo Soto, dijo que tras la exposición de Sáenz, "el movimiento obrero lógicamente no puede estar en contra" ya que se habló de obras que "hacen falta a la provincia". "Estamos hablando justamente de trabajo, de producción, de desarrollo, así que es algo que el movimiento obrero no puede estar ajeno", insistió.

Mientras que el secretario general de la UTA, Miguel Barrera, afirmó que desde su gremio se acompaña "desde el minuto cero a este gobierno", por lo que afirmó que todo lo que sea beneficioso para la provincia se debe hacer. "Esto es para el bienestar de todos los salteños. No se sabe cuándo iniciarán y cuándo finalizarán las obras, pero es bueno que uno sea parte de este proyecto", aseguró.

El borrador del Pacto

Gustavo Sáenz entregó un borrador de 8 hojas del Pacto de Güemes. Salta/12 accedió al escrito. Se inicia con un preámbulo en el que se habla de la "grave situación" que atraviesan el país y la provincia. Se sostiene que los firmantes, tanto del Estado provincial y de las distintas instituciones sociales, económicas y políticas de la provincia, manifiestan "coincidencias en relación con inversiones en infraestructura financiadas por el Estado nacional".

El Pacto tiene 17 puntos. El primero destaca que "razones de profunda raigambre histórica vinculan a los habitantes de esta tierra con el federalismo y el desarrollo en paz". El segundo destaca la figura de Güemes, "un salteño que se entregó en cuerpo y alma a la tarea de construir una Nación libre, justa y equilibrada". Resalta que el general deseaba que un congreso reunido en Catamarca "pudiera organizar un país federal, en el que cada estado provincial tuviera equitativamente lo que le corresponde".

El punto cuatro insiste en la necesidad de defender el sentido "más profundo del federalismo", en el que "cada provincia disfrute de iguales oportunidades de desarrollarse de manera armónica, para construir un país capaz de superar sus asimetrías y desigualdades, y permitir así que las potencialidades de todas las regiones de la Argentina se hagan efectivas. El federalismo nutre a cada una de sus partes para que así también crezca la Nación como un todo".

En el resto de los apartados se insta a la búsqueda de consensos, el diálogo contínuo, la reflexión permanente de la historia y el desafío de la convivencia en paz, libertad y justicia. En esa línea, se expresa un rechazo al odio y los rencores, la mezquindad y las ambiciones desmedidas que no llevan a la "construcción de un país mejor, sino lugares en donde se erigen muros que nos separan y dividen como enemigos, que impiden el crecimiento y que potencian las injusticias".

Asimismo, en el Pacto se declara que más allá de las deudas y los desafíos, se mantiene el respeto a la institucionalidad con el fin de construir una sociedad libre, "en la que se respetan los derechos fundamentales de la persona humana y se elige de manera democrática a los que gobiernan".

En el punto 14, se señala que "las obras de caminos, infraestructura productiva o escuelas, entre otras tantas, nos abren una ventana de oportunidades para el establecimiento de industrias y la propagación del comercio; proporcionan a nuestros conciudadanos trabajo digno, permiten que se consoliden nuestras cadenas productivas, promueve mejores oportunidades para que nuestros jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en la tierra en la que nacieron y no se vean obligados a emigrar. En definitiva, nos acercan al progreso".

Consiguientemente, se recuerda que la provincia puso en marcha distintas obras financiadas por la Nación, pero se suspendieron, paralizaron o abandaron. En el se solicita al Estado nacional "que revierta esta situación, con las condiciones y en los plazos que sean posibles". El último punto dictamina que quienes firman el documento, "no lo hacemos en nombre de ningún partido o sector político. Lo hacemos por Salta y por tanto por el País".

Además, en el escrito se acuerdan dos tareas: encomienda al gobernador la misión de poner en conocimiento de las instituciones del Estado nacional, el contenido del escrito. La segunda, solicitar a la Nación que concrete las inversiones necesarias para "avanzar en obras y servicios imprescindibles para nuestro crecimiento", que reanude las obras e inversiones suspendidas o paralizadas.

En Salta hay 2.072 obras con financiamiento nacional e internacional por un monto de $732.076.55 millones. Entre las obras prioritarias incluidas en el borrador del Pacto están las de viviendas. La provincia tiene en la actualidad en construcción 1.136 en Capital y 791 en el resto de los departamentos.

También se pide el financiamiento del gasoducto de los Valles Calchaquíes, que brindará gas natural a familias de esta región de Salta y Tucumán además de que favorecerá la actividad económica y el desarrollo productivo. Se prevé que la obra recorrerá 200 kilómetros beneficiando a 35.000 usuarios de las localidades salteñas El Tala, El Jardín, Tolombón, Cafayate, Animaná y San Carlos y a la tucumana San Pedro de Colalao.

Se pide además por la planta depuradora zona sur de la ciudad de Salta; el alteo del dique El Limón, y el edificio judicial de Orán. También se solicita que se efectivice el Plan Estratégico Vial, que propone 12 proyectos de obras fundamentales para mejorar la conectividad: la construcción de la autopista entre Rosario de la Frontera– Yatasto (ruta 9 -34); la pavimentación de los tramos San Antonio de los Cobres- Mina Poma, Mina Poma - Alto Chorrillos y Alto Chorillos – Campo Amarillo (ruta 51); el puente sobre el río Vaqueros y su circunvalación; la construcción de una nueva ruta para conectar los departamentos San Martín y Orán, a través de las localidades de Embarcación y San Ramón de la Nueva Orán. También, la creación del Nodo Logístico y Puerto Seco de General Güemes.

Entre las obras directas ya licitadas se encuentra el mejoramiento de vías entre Metán y Güemes. Mientras que entre las obras indirectas también licitadas están la renovación de vías Talavera – Joaquín V. González – Chaguaral; la referida a Chaguaral – Pichanal, Metán – Joaquín V. González; y la de Metán – Rosario de la Frontera; y la de Rosario de la Frontera – Garmendia; además de puentes.

El borrador también incluye el pedido de que continúe la construcción de 24 nuevos edificios escolares en los departamentos Capital, San Martín, General Güemes, Anta, Cachi, Cerrillos, Orán, San Carlos, Santa Victoria, Rosario de la Frontera, Chicoana y Cafayate. También, se solicita avanzar con la creación de un centro ambiental en Pichanal para el tratamiento de las 151,27 toneladas de residuos que diariamente generan 7 municipios: Aguas Blancas, Hipólito Yrigoyen, Urundel, Orán, Pichanal, Colonia Santa Rosa y Embarcación.

En cuanto a energía, en el documento se pide a la Nación que se optimice la infraestructura energética por ser "fundamental para el desarrollo social y productivo en toda la provincia". En ese sentido, se solicitó la planta de generación fotovoltaica Valle de Luracatao; la interconexión entre Olacapato y Cauchari y la línea de alta tensión entre San Agustín, Campo Quijano y Salta capital.

Se suma la solicitud de la reactivación del Ramal C-14, que se extiende en territorio salteño entre General Güemes y Socompa, se integra al servicio ferroviario más largo del país y vincula con Chile. El documento sostiene que "es prioritario para los salteños contar con un sistema de transporte a la altura de los desafíos de la industria minera y productiva".

En cuanto al Ramal C-15 también se enuncia que es estratégico para el transporte de mercadería hacia Bolivia a través del Ferrocarril Oriental Boliviano y para el fortalecimiento del corredor bioceánico. Es un ramal de la red de vía angosta del Ferrocarril General Belgrano.