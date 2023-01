El eurodiputado belga Marc Tarabella no declaró un viaje pagado por Qatar, reconoció hoy su abogado, unos días después de que su colega Marie Arena informara de un "olvido" similar concerniente a una estadía en el emirato, en pleno escándalo de presunta corrupción en el Parlamento Europeo.



Luego de haber inculpado a cuatro personas por presunta corrupción a favor de Qatar, las autoridades judiciales belgas pidieron que se levantara la inmunidad de Tarabella, cercano a Pier-Antonio Panzeri, un exeurodiputado italiano en el centro del caso, y en casa de quien se incautaron 600.000 euros (unos 650.000 dólares) en efectivo.



Tarabella, cuyo domicilio también fue registrado, niega toda complicidad, pero admitió haber hecho un viaje pagado por Qatar en febrero de 2020 que no declaró ante el Parlamento, como debía hacerlo.



"Estaba invitado para un congreso, es la organización la que pagó", indicó su abogado Maxim Töller en el canal belga RTL.



"Va a regularizar las cosas; no hay nada de ilegal en tener un viaje pagado por una organización", insistió el abogado, quien subrayó que el diputado "fue a ver la construcción de los estadios y pidió reunirse con trabajadores".



El miércoles, la eurodiputada belga Arena también reconoció haber omitido declarar una misión a Qatar en mayo de 2022 pagada por el emirato.



Arena culpó del "olvido" a su secretaría y habló de un "documento bastante complicado de rellenar", según declaraciones a la prensa belga.



Arena renunció luego a su presidencia en la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, un cargo que había ocupado antes Panzeri.



El 2 de enero, el Parlamento Europeo anunció el inicio de un procedimiento para levantar la inmunidad de dos eurodiputados.



Si bien no divulgó sus nombres, fuentes cercanas a la investigación informaron que se trata del representante italiano Andrea Cozzolino y de Tarabella.



Ambos están en el punto de mira de la investigación que llevó a los responsables belgas a detener el 9 de diciembre a una de las vicepresidentas de la institución, la eurodiputada socialista griega Eva Kaili.



Su compañero, el italiano Francesco Giorgi -que también es asistente parlamentario de Cozzolino-, el exeurodiputado Panzeri y un dirigente de una oenegé, Niccolo Figa-Talamanca, también se encontraban entre los detenidos.