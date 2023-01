La Rioja hizo ley lo que a nivel nacional se viene haciendo de hecho: declarar el litio como un recurso estratégico. Además suspendió las licencias de exploración que habían sido otorgadas. La medida tuvo variadas repercusiones tanto en el sector empresarial como político y el mismo gobernador Ricardo Quintela salió a explicar su alcance.



Es que la entrada de La Rioja y también San Juan, como posibles productoras del llamado “oro blanco”, vuelve a poner en el centro del debate la política sobre la gestión del litio en Argentina.

El fantasma de la nacionalización del litio ha acechado a las provincias que conforman la Mesa del Litio (Catamarca, Salta y Jujuy). Las tres concentran la mayor cantidad de este mineral en el país y representan la segunda reserva a nivel mundial.

Durante el 2022 la cuerda se tensó cuando trascendió que Cancillería promovía un acuerdo con Chile y Bolivia para crear una OPEL (Organización de Países Exportadores del Litio), con el fin de poder negociar en bloque frente a los grandes jugadores del mercado internacional. En ese momento la secretaria de Minería de la Nación, la catamarqueña Fernanda Ávila, afirmó a este medio: “La plataforma para discutir estas medidas y las políticas públicas alrededor del litio ya está diseñada y es la Mesa del Litio”.

Para conocer el contexto en que La Rioja toma la decisión de declarar el litio como recurso estratégico provincial y suspender las licencias de exploración por 120 días, La Rioja/12 dialogó con Ariel Parmigiani, presidente del Parque Eólico Arauco SAPEM y de Kapall SAPEM, creada por el Estado en noviembre y que será la empresa provincial encargada de gestionar la exploración y explotación del litio.

“Acá no hay ninguna consesión otorgada, no hay ninguna empresa que haya invertido”, afirmó Parmigiani respecto a la suspensión de las licencias y aseguró que la medida contrario a lo que han dicho algunos sectores, lo que busca es inversiones serias. “Lo que se está buscando es sacar la especulación minera, porque hay empresas serias que quieren invertir, pero están los permisos otorgados y estas personas no quieren brindar espacio. El litio es algo demasiado valioso para que un grupo de personas especule”.

En este sentido enfatizó: “La idea es trabajar siempre con la actividad privada pero que el beneficio sea para la provincia. No hay un solo empleo registrado en la provincia, lo que estamos tratando es que no haya cero, sino mil puestos de trabajo minero. Mientras estaba este grupo no pasaba, han estado durante dácadas así”, subrayó.

Respecto a la declaración del litio como recurso estratégico, Parmigiani sostuvo que la medida apunta a una mirada provincial y que La Rioja llegado el momento estaría dispuesta a sumarse a la Mesa Regional del Litio.

“Creo que sí nos sumaríamos”, aseguró el presidente de Kallpa, “hay un espacio político donde La Rioja puede pertenecer. Se quiso copiar algunos modelos, que es en lo que las provincias están en contra, que algunos países lo han declarado estratégido y lo han declarado nacional, aquí estamos en contra, el recurso es provincial. Se declara no para que sea estratégico a nivel nacional, sino para aplicar políticas públicas provinciales. Acá estamos hablando de poder profundizar y no de nacionalizar. Los recursos mineros son provinciales y está avalado por la Constitución Nacional”, dijo.

En este punto Parmigiani agregó: “Lo que sí se tiene que nacionalizar es la política de industrialización del litio y ahí sí Nación tiene que mandar proyectos de ley para que argentina desarrolle la industria. Hoy YPF tiene que importar litio porque las dos empresas que producen en Argentina, una en Catamarca y otra en Jujuy, no le venden”.

Además de la implementación de políticas específicas para el litio, La Rioja deberá tener en cuenta que es una provincia donde no hay licencia social para la explotación minera, el caso de Famatina fue contundente.

En este sentido Parmigiani señaló: “No hay consenso para lo que son explotaciones mineras a cielo abierto y con cianuro y sobre todo en el Famatina, que es la fábrica de agua de la provincia. El Gobierno avala eso. Y lo que se está buscando es una minería sustentable y sostenible, por eso el Parque Eólico está logrando que el año que viene el 100% de los hogares se abastezcan con energía renovable”, aseguró.

Las reservas litíferas de la La Rioja, se ubican en la Puna Austral, arriba de los 4 mil msnm, donde se encuentran una parte menor de los salares, comparados con el resto de los territorios puneños. Pero Parmigiani señaló que ya se ha comprobado la presencia del oro blanco, resta determinar la cantidad de las reservas y la calidad del litio.