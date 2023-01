La Justicia de San Lorenzo investiga el caso de una niña de 12 años que fue encontrada sin vida en su casa de Capitán Bermúdez, este fin de semana. Su familia asegura que Milagros murió mientras intentaba realizar un reto viral de la red social Tik Tok y alertaron sobre ese tipo de contenidos y sus riesgos. Fiscalía tiene secuestrado el teléfono de la nena, que estaba en la escena del hecho, e informó que "no se detectaron signos de abuso ni participación de terceros". La tía, Laura Luque, quien alertó sobre el motivo de su muerte en la red social Facebook, contó que el blackout challenge quedó grabado a través de una videollamada grupal y que hubo “tres intentos” antes del fatal desenlace.

La niña fue convocada a realizar el "Blackout Challenge", peligroso reto viral que consiste en grabarse aguantando la respiración el máximo tiempo posible hasta el desmayo, luego de recibir un enlace en TikTok.

Luque contó en Canal 3 que la nena "hizo tres intentos, en dos no funcionó, pudo zafar la soga en el primero y en el segundo, pero en el tercero no, ella no se pudo quitar la soga. A mí no me lo dicen, se lo dicen creo que al papá y el papá se lo comenta a mi hermana”. La tía de la adolescente relató que fue encontrada por su padre cuando volvió a su casa después de trabajar. “Colgada de una soga. Se sabe que ella recibió un enlace de TikTok, que estaba en videollamada con unas compañeritas. Seguimos sin entender por qué lo hizo”, dijo.

La muerte de Milagros provocó conmoción en Capitán Bermúdez, la ciudad donde vivía con su papá, y en todo el país. Es que este tipo de desafíos escapan a la mirada adulta, que desconoce la lógica de redes sociales pensadas para niñas, niños y adolescentes, como tik tok.

"Las mamás y papás creen que tenemos todo encaminado. Pero los adolescentes han entrado a un mundo del que no tenemos las variables controladas. Ahí aparecen elementos sobre los que quizás no hay comunicación abierta”, explicó el psiquiatra Lucas Raspall, quien aconsejó conversar con niñes, y controlar el contenido que consumen día a día en las redes sociales.

“Hay diversos factores que se cruzan acá. Los chicos pasan mucho más tiempo adentro, en sus casas e incluso cuando están en un club o la casa de una amiga, están con el teléfono", agregó.“Tenemos que hablar de los videos y de las cuestiones de la que nos incentivan, como la de los riesgos. Hay que decir que no”, concluyó.

La tía de la niña también hizo declaraciones en LT8. “No sabíamos que ese reto estaba en Tik Tok, por ese desafío perdí a mi sobrinita de 12 años. Milagros tenía muchas amistades, se hacía querer por todo el mundo, era una nena super activa, siempre con una sonrisa, no encontramos el por qué hizo esto, lo único que sabemos es que la perdimos por un juego, por un reto. No queremos que le pase a otra persona -expresó la tía-. No vamos a volver a Milagros. Hacemos público esto porque este tipo de retos virales no deberían estar en una red social. Lo hice público para que los padres entiendan que debemos estar más atentos a qué hacen los chicos con las redes sociales”.

Desde Fiscalía dijeron que “el hecho sigue siendo investigado" y quedó a cargo del fiscal de San Lorenzo Juan Ledesma. Según se pudo saber, "no se detectaron signos de abuso ni participación de terceros".