El presidente Alberto Fernández se comunicó con el intendente de la localidad chubutense de El Hoyo, Pol Huisman, para expresarle su apoyo ante el incendio que afecta al cerro Currumahuida desde el domingo. Más de un centenar de brigadistas trabaja en el combate contra las llamas, que amenazan a zonas pobladas, afectaron a una vivienda y causaron la evacuación de 58 personas, luego de que se declarara la alerta naranja, informaron este lunes las autoridades locales.

Por la magnitud del incendio, la Municipalidad de El Hoyo declaró la emergencia ígnea a través de la Resolución 128/23, que solicita a la población no circular "si no es necesario", no congestionar los caminos y respetar las indicaciones del personal de Defensa Civil.