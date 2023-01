El Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) instó este martes a Edesur a que les pague un resarcimiento –de entre $1.451 y $3.385– a los usuarios afectados por los cortes ocurridos entre el 1 de diciembre de 2022 y 31 del mismo mes, incluyendo las fiestas. Sin embargo, el masivo apagón que dejó sin luz a 400.000 hogares en Año Nuevo no está contemplado y sigue en investigación para eventuales compensaciones.

La Resolución 131/2023, publicada en el Boletín Oficial con la firma del interventor del organismo, Walter Martello, establece que la empresa deberá elaborar una lista con cada uno de los usuarios damnificados en ese plazo, sin considerar las interrupciones de servicio menores a los tres minutos de duración.

Así, Edesur “deberá calcular y abonar un resarcimiento a los usuarios residenciales por cada una de las interrupciones que los haya afectado y cuya duración resulte mayor o igual al límite de 10 horas”.

“Los usuarios no tendrán que hacer ningún trámite ni gestión, la acreditación será automática por parte de la empresa”, aseguraron a Página|12 desde el ENRE.

Los montos de las compensaciones y cuándo se cobrarán

Según el ENRE, la compañía prestadora deberá compensar con $1.451 a quienes hayan sufrido un corte de entre 10 y 24 horas inclusive. Para los casos de afectaciones de entre 24 y 48 horas, la compensación deberá ser de $2.418; mientras que para el cese de servicios de más de 48 horas, el monto indicado es de $3.385.

De acuerdo a lo dispuesto por el ENRE, los reintegros deberán ser acreditados en la cuenta de los usuarios dentro de los 20 días hábiles administrativos, es decir, antes del martes 14 de febrero.

En el caso de excederse de ese plazo límite, la Resolución establece que Edesur deberá acreditar el pago junto con el interés resultante de aplicar la tasa activa para descuento de documentos comerciales a 30 días del Banco Nación, “calculada para el lapso que va desde el momento en que las penalidades deben satisfacerse y hasta la efectiva acreditación”.

El apagón masivo de Año Nuevo no está incluido

La Resolución especifica que el resarcimiento será para las afectaciones producidas entre el 1 y 31 de diciembre inclusive. Como el masivo apagón de Año Nuevo se produjo después de la medianoche, en las primeras horas del 1 de enero de 2023, dichas interrupciones no están incluídas en la medida, aunque continúan en estudio.

Desde el ENRE expresaron a Página|12 que "las áreas técnicas están analizando toda la información que se obtuvo en la visita a la subestación eléctrica, sumada a la información que las empresas remitieron al Ente; además ya se le formularon cargos a Edesur por la demora en el envío de la información que se le requirió sobre el evento".



Tras el apagón, el interventor del organismo recomendó a los damnificados efectuar los reclamos correspondientes de forma virtual para que Edesur aplique el resarcimiento, algo que, sin embargo, no está incluído en el documento publicado este martes.



Según explicaron desde la empresa, el problema que dejó a 400.000 usuarios esa noche se originó a raíz de un globo de pirotecnia que cayó en una de las subestaciones desde la cual se abastece a miles de usuarios.

En el ENRE no descartan que las causas del evento hayan sido otras. "No se trata de creer o no. Si fue un globo de pirotecnia, muestra la vulnerabilidad de la subestación. Si estamos a merced de un globo de pirotecnia, estamos en un problema grave”, remarcó Martello.

Seguí leyendo: