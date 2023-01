#MeGustaElArte Inauguró Alternativas, la muestra colectiva de artes visuales de la cátedra Bissolino de la UNA, con el encuentro entre pintura y virtualidad como eje y trabajos de Mariana Luz Torrecillas, Chozy, Agustín de la Torre, Azul Liws y más. Está de jueves a domingos de 15 a 21 en el Cultural San Martín, con entrada libre.



#RondaDeFree Aczino, Jaze, Skone, Dtoke y Kaiser son los "mentores" de El heredero: la dinastía del freestyle, la competencia televisiva que buscará "la nueva figura de habla hispana del freestyle", desde el 20/1 por Star+.



#DeCatálogo Discos y eps para el verano y lo que venga. Un Muerto Más, el proyecto solista de Guido Carmona, clavó debut en Verano en invierno, que viene acompañado de un videoclip/visualización de largo aliento con aventuras de todo tipo. Hermann & Mal Momento soltó en la previa de Navidad el oscuro álbum Hechizado, grabado en pandemia. El rapero ascendente Sixto Yegros entregó el EP Six Pack. La cantante Lupe Alvarez sacó Latencia, donde cruza pop con folk con las patas en agua dulce. Y la cantante pop rock Santó cortó Vigilancia afectiva, su primer disco por fuera de su banda Anna.

#Ciclodelia Bandas, djs, arte en vivo, proyecciones, expos, feria, festival de cortos de música indie y mucho más arman el cóctel cíclico del Festival Desorden, que Beathey curará el viernes 20/1 desde las 19 y toda la noche en Otra Historia Club Cultural. Además, el ciclo veraniego Parador Konex anunció toques de Pedro Aznar (21/1), el uruguayo Fernando Cabrera (22/1), Nonpalidece (26/1) y el tándem Los Besos + Barbi Recanati + Las Ligas Menores (28/1), todo en la CC Konex.

#CualquieraPuedeGooglear Clic sobre tablas: identidad, violencia, migración y fuga arman el díptico teatral Fuck Me & Love Me, de Marina Otero, que estrena el jueves 19/1 en el CC 25 de Mayo y seguirá de jueves a domingos. Clic en concurso: no colgués que el Premio Fundación Andreani, que entrega hasta $1.500.000 para obras que crucen arte, ciencia y tecnología, amplió su convocatoria hasta el 30/1. Clic versionado: el marplatense DOMA encaró cover reggae en ralentí de Pronta entrega, de Virus, con el valor agregado del feat de Marcelo Moura.





