Unidad Piquetera rechazó este martes la decisión del gobierno nacional de suspender a 154 mil titulares del Potenciar Trabajo que no validaron su identidad por internet y anticipó que esta tarde sus referentes se reunirán con el objetivo de definir un plan de lucha para la semana próxima.

El anuncio de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, “confirma nuestras denuncias de ajuste sobre el gasto social y los más vulnerables”, opinó Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero (PO), sobre la decisión oficial de suspender al 10 por ciento del padrón del Potenciar Trabajo que no completó la validación de datos.

Según comunicó Tolosa Paz, los suspendidos tendrán un mes para presentar reclamos, durante el que cobrarán la mitad del plan. Si terminado ese plazo continúan sin validar sus datos, serán dados de baja.

Para Belliboni, ese sistema es "poco viable" para las personas en situación de pobreza que no tienen celular o viven en zonas con mala o nula conectividad ya que requiere una validación de la identidad de forma virtual y con reconocimiento facial.

“Es un gobierno ajustador, surge de cuando Cristina Kirchner dijo en septiembre que había muchos planes sociales”, señaló el dirigente del PO en diálogo con La Nación, donde confirmó que las organizaciones nucleadas en Unidad Piquetera se reunirán este martes para definir un “plan de lucha” a nivel nacional, que sería activado la semana próxima. Belliboni también adelantó que pedirá una reunión al Ministerio de Desarrollo Social para que dé marcha atrás con la medida.

Este lunes, al conocer el anuncio de la cartera, el dirigente de la izquierda piquetera también había acusado a los movimientos sociales más cercanos al gobierno de convalidar el recorte social. “El ajuste se va a usar para mandar más fondos a las organizaciones oficialistas, lo que es horrible porque le están sacando la plata a una persona para dársela a una cooperativa. Yo no digo que no le den fondos a las cooperativas de Grabois o de Pérsico, pero sacársela a un tipo que no tiene nada es una barbaridad”, azuzó entonces, chicaneando a sus adversarios en la interna piquetera, hoy distanciados entre sí.

"Política de estigmatización constante"

El secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, por su parte, consideró que "hay una política de estigmatización constante" de algunos sectores hacia a los beneficiarios de los planes sociales.

"Hay una política de estigmatización del sector constante. No hay la misma vocación de control para controlar a las empresas de litio, que a los sectores populares. Es histórica la estigmatización" sostuvo el dirigente social en declaraciones para FutuRock.

Y añadió, sobre el proceso para evitar la baja del Potenciar Trabajo: "Ahora se abre un período en el cual los compañeros pueden hacer el trámite para que se los vuelva a dar de alta, por eso se les avisa con un descuento del 50% (...). Después si no lo hace, el compañero tiene la posibilidad de presentarse en las unidades productivas para hacerlo personalmente, con lo cual tiene dos instancias más para hacerlo".

"Es un avance que sean bajas y no suspensiones"

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois, en tanto, decidió destacar como un "avance" que "se haya podido acordar con el Gobierno que no sean bajas sino suspensiones”.

“Es importante que el reempadronamiento no deje afuera injustamente a nadie, pero que el Estado sea implacable en los casos donde hay personas que estaban inscriptas pero por algún motivo hayan irregularidades”, dijo Grabois, al considerar que la medida sirve para “definir quiénes son estafados por aquellos que retienen sus planes”.

Nicolás Caropresi, de la misma agrupación, también destacó la auditoría impulsada por Tolosa Paz. “En general les fue bastante bien a aquellos que están en unidades productivas con respecto a la validación de datos. Hay algunos problemas tecnológicos por parte de los beneficiarios pero tenemos caminos de resolución”, aseguró.