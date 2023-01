El delantero brasilero Richarlison sorprendió en las últimas horas al declarar que la eliminación del pentacampeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022 fue "peor que la muerte de un familiar".

El actual jugador del Tottenham volvió a hablar de la eliminación de Brasil en cuartos de final, al caer contra Croacia en la definición por penales, y señaló que para él fue "un duro golpe".

"Creo que es peor que perder a un miembro de la familia. Fue difícil recuperarse. Hasta el día de hoy, cuando veo videos del Mundial en mis redes sociales, me da tristeza", dijo el futbolista.

No obstante, y pese a la exagerada comparación, el delantero de 25 años, exjugador de Fluminense, tiene confianza en el futuro.

"Tenemos que seguir adelante. Todavía soy joven, creo que todavía me quedan una o dos Copas del Mundo. Seguiré trabajando duro para que las cosas vuelvan a fluir y empiecen a salir los goles, que es lo que sé hacer en el campo", expresó.

A pesar de la eliminación, Richarlison fue el máximo goleador de Brasil en la Copa, con tres goles, y también participó en la final de la Copa América de 2021, en la que Argentina le ganó la final por 1 a 0 al equipo brasileño en Río de Janeiro.

Otro de los integrantes de la verdeamarela que se manifestó en este sentido fue Neymar, pocos días después de la eliminación. El compañero de Messi en el PSG escribió en aquel momento un comunicado en el que aseguró estar "destruido psicológicamente" por la eliminación de Brasil del Mundial de Qatar y agregó que "fue sin duda la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante 10 minutos y luego me eché a llorar sin parar. Desafortunadamente, va a doler por mucho tiempo".