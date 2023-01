En las efemérides del 18 de enero sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:



1983. Fallece Arturo Illia

Muere el ex presidente Arturo Illia, a los 82 años. Lo velan en el Congreso, en el comienzo del año de la retirada de la dictadura militar. Había nacido en Pergamino en 1900. Afincado en Cruz del Eje, desarrolló allí su carrera como médico. Militante de la UCR, fue electo gobernador de Córdoba en marzo de 1962. La anulación de las elecciones por parte de Arturo Frondizi, a raíz del triunfo peronista en la provincia de Buenos Aires, impidió que asumiera. Candidato presidencial de la UCR del Pueblo, ganó con el 24 por ciento de los votos y juró el cargo el 12 de octubre de 1963. Bajo su gobierno se sancionó la ley del salario mínimo, vital y móvil y Juan Perón no pudo volver al país en el fallido Operativo Retorno. Illia fue derrocado el 28 de junio de 1966.

1986. Adiós a Edmundo Rivero

En Buenos Aires muere una de las mayores voces de la historia del tango: Edmundo Rivero. Tenía 74 años y había destacado con su registro grave y profundo. En 1969 creó El Viejo Almacén, uno de los principales locales de tango de la ciudad de Buenos Aires.

1988. Termina el alzamiento de Monte Caseros

Concluye el segundo alzamiento carapintada. Como en el primero, el de la Semana Santa de 1987, su cabecilla es Aldo Rico. El teniente coronel abandona su lugar de detención y desafía al jefe del Ejército, Dante Caridi, que se había dedicado a aislar a los carapintadas. Rico obtiene apoyo en Monte Caseros, en la provincia de Corrientes, mientras el presidente Raúl Alfonsín suspende un viaje a Suecia por la crisis. En Monte Caseros, Rico anuncia que combatirá porque "soy descendiente de gallegos y asturianos, dos razas que no se rinden", y que no dudará en presentar batalla, porque "la duda es la jactancia de los intelectuales". Sin embargo, no logra apoyos en su guerra de nervios y se rinde. Ese mismo 18 de enero, un grupo de insurrectos ocupa el Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires y se rinde a las fuerzas leales.

2012. Wikipedia vs. SOPA

Wikipedia protesta contra la Stop Online Piracy Act (SOPA), el Acta de Cese a la Piratería En Línea. Se trata de una iniciativa del Congreso de los Estados Unidos para regular la difusión de contenidos en la web en base al derecho de autor. Los opositores a la SOPA dicen que atenta contra la libertad de expresión. Como rechazo, Wikipedia coordina un apagón informático de 24 horas junto a otras 700 páginas. Es el único corte de servicio de la enciclopedia on line desde su nacimiento. La home de Wikipedia estuvo durante ese día con la leyenda “Imagina un mundo sin conocimiento libre”.

2015. La muerte del fiscal Nisman

Aparece muerto de un balazo en la cabeza el fiscal Alberto Nisman, encargado de la investigación por el atentado a la AMIA. El arma hallada junto a él era de un empleado informático llamado Diego Lagomarsino, que declaró que el fiscal se la había pedido prestada. El peritaje del Cuerpo Médico Forense y la Policía Federal estableció que estaba solo al momento de su muerte. Durante el gobierno de Mauricio Macri, Gendarmería hizo un peritaje que arrojó resultados opuestos, sin pruebas, forzando análisis y usando técnicas ya descartadas: planteó que a Nisman se lo drogó y que había al menos dos personas con él.

2020. El asesinato de Fernando Báez Sosa

A la salida de un boliche en Villa Gesell es asesinado a golpes Fernando Báez Sosa, de 18 años. Los atacantes son un grupo de diez rugbiers de un club de Zárate, de entre 18 y 20 años. El crimen causa conmoción y pone en discusión la seguidilla de hechos violentos que protagonizan jugadores de rugby en la vía pública, así como la formación que se da en los clubes. Ocho de los acusados son juzgados en Dolores desde el 2 de enero de 2023.