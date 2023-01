A un mes de haber levantado la Copa del Mundo en el Estadio Lusail, Lionel Messi compartió una emotiva publicación en sus redes sociales en la que reflexionó acerca de la “experiencia inolvidable” vivida en el Mundial de Qatar y en la que aseguró que nunca podría haberse imaginado “el después de haberlo logrado”.

“Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo”, escribió el capitán de la selección argentina con un video de los momentos vividos con sus compañeros y su familia a lo largo del máximo torneo del fútbol, con la canción “Brindis” de Soledad Pastorutti de fondo.

“Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos. Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuantos recuerdos hermosos que tengo y extraño”, siguió.

En ese sentido, dijo extrañar a sus “compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos”. Y agregó: “Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina”.

Al final, agradeció a Dios “por tanto”. “Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Ya hace un mes que somos Campeones del Mundo”, cerró.

El video tiene fragmentos de los goles que anotó en el certamen, el tanto de Ángel Di María en la final ante Francia, y las atajadas de Emiliano “Dibu” Martínez.

También se mostró levantando la Copa tras ganar el Mundial de Qatar, celebrando sobre los hombros de sus compañeros, el abrazo con Antonia Farías, cocinera de la selección, y el festejo con Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Ciro y Mateo.

Tampoco faltaron las imágenes de los masivos festejos en las calles porteñas, donde se congregaron casi 5 millones de argentinos, ni tampoco del recorrido que los jugadores realizaron en caravana para saludar a los hinchas, el cual debió continuar en helicóptero por la imposibilidad de transitar ante tan masiva bienvenida.

Los récords que Messi rompió en Qatar

Además de llevarse “la Tercera”, el astro del fútbol rompió varios récords mundialistas en Qatar 2022: