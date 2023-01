El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, celebró desde sus redes sociales el primer mes aniversario del Mundial que la Selección Argentina logró en Qatar. A través de su cuenta oficial de Instagram y justo desde Doha donde volvió con su club, el París Saint-Germain, el astro escribió unas sentidas líneas para recordar la inolvidable final contra Francia junto a un video con los mejores momentos musicalizado con la canción "Brindis" de Soledad Pastorutti.

"Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos", inició Messi y luego prosiguió: "Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuántos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos…", agregó sobre aquella concentración en la Universidad de Qatar.

Luego, el rosarino le dedicó un párrafo al especial acompañamiento de su familia en cada partido y a los miles de argentinos que viajaron a Medio Oriente para verlo disputar el Mundial: "Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina".

"Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos… ¡¡¡CAMPEONES DEL MUNDO!!!", completó Messi, elegido por la FIFA como el mejor jugador del Mundial.

Scaloni, también

Por su parte y desde su casa en Mallorca, Lionel Scaloni también se sumó a la celebración del primer mes y aseguró que "no habrá nada igual". El técnico campeón del mundo también utilizó su cuenta de Instagram para publicar el siguiente mensaje: "A un mes del sueño de TODOS, no habrá nada igual. Ver feliz a TU gente tiene un valor incalculable. Vamos Argentina de mi vida".

En la primera media hora posterior a la publicación, el mensaje ya tenía más de cuatro mil comentarios entre los que se destacaban los agradecimientos y el pedido de renovación del contrato acordado con la AFA hasta 2026. Scaloni viajará en los próximos días a Buenos Aires para cerrar trato con Claudio "Chiqui" Tapia", el presidente de la casa madre del fútbol argentino. Según trascendió, habría entre Scaloni y Tapia un preacuerdo de palabra, pero el mismo todavía no fue volcado al papel.